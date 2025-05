MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «“AFFARI TUOI“ PROCEDURE TIPICHE DEL GIOCO D’AZZARDO, RAJAE INTERVISTA MAURIZIO FIASCO»

19.00 - mercoledì 7 maggio 2025

Questa sera Striscia la notizia torna a occuparsi delle tante questioni che ruotano attorno alla “aleatorietà” di Affari Tuoi. Al tg satirico è arrivata la segnalazione di un bancario che sostiene che nel gioco dei pacchi si configuri la componente del gioco d’azzardo. Per capire se la teoria del segnalatore è corretta, l’inviata Rajae nel servizio in onda stasera intervista Maurizio Fiasco, sociologo esperto di gioco d’azzardo e dipendenze, che dichiara: «Ad Affari Tuoi c’è un progetto che riproduce tutte le procedure più tipiche del coinvolgimento e dell’induzione al gioco d’azzardo. Ci sono i pensieri erronei, la numerologia.

Poi è vero che si entra nel gioco senza pagare il biglietto, ma quando si formula l’offerta, secondo il nostro Codice civile, quei soldi sono nell’effettiva disponibilità della persona, per cui perde la cognizione del valore del denaro e si rilancia. È proprio uno dei punti essenziali del gioco d’azzardo». Fiasco parla poi di quella che lui definisce la “figura archetipica del Dottore”: «È la parte del proprio inconscio che la persona consulta per fare le scelte in una condizione di incertezza. Insomma, è il procedimento della costruzione di un fenomeno di massa: il gioco d’azzardo, che ormai attanaglia il nostro Paese.

In Italia abbiamo un milione e mezzo di persone dipendenti dal gioco d’azzardo e questo continuo richiamo alla proiezione fantastica sulla ricompensa del denaro, sulla fortuna, sul caso, sull’esistenza, agisce potentemente per inibire la motivazione a uscire dalla dipendenza dal gioco d’azzardo». E conclude: «Io non sono incline alla polemica, ma quando la realtà ti si rivela nei suoi tratti essenziali in questo modo così esplicito, bisogna parlare». Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

