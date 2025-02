LEGA * PACE FISCALE: SALVINI, «SI TRASCURANO I GRANDI EVASORI, PER INSEGUIRE CARTELLE DA MILLE EURO»

10.57 - venerdì 14 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PACE FISCALE, SALVINI: “PER INSEGUIRE CARTELLE DA MILLE EURO, SI TRASCURANO I GRANDI EVASORI”

“In Italia ci sono più di 170 milioni di cartelle ma quasi la metà riguarda debiti fino a mille euro e solo l’1,3% cifre superiori a mezzo milione di euro (raramente si tratta di persone fisiche). I dati dell’Agenzia delle Entrate confermano che per inseguire le multe (47,6% delle pratiche, ma 0,9% dell’importo potenzialmente incassabile rispetto al totale) si trascurano i grandi evasori. Avanti tutta con la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle: è una scelta di buonsenso, in linea col programma elettorale, e che dà ossigeno agli italiani in buonafede”. Così Matteo Salvini, che intende confrontarsi in tempi rapidi con gli alleati.