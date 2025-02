PROTEZIONE CIVILE * SOCCORSO SANITARIO: «L’ITALIA ACCOGLIE 14 BAMBINI PALESTINESI, PER LA MAGGIOR PARTE PAZIENTI ONCOLOGICI»

10.44 - venerdì 14 febbraio 2025

È decollato ieri dal Cairo un C-130J dell’Aeronautica Militare con a bordo 14 minori palestinesi, per la maggior parte pazienti oncologici, che necessitano di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a Gaza.

La missione MedEvac – Medical Evacuation è realizzata nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile, attivato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso la CROSS – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario – di Pistoia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Covi, Aeronautica Militare e le Prefetture interessate all’accoglienza dei pazienti e degli accompagnatori. Sono stati determinanti il sostegno dell’Ambasciata d’Italia al Cairo e del Ministero della Salute egiziano e lo sforzo congiunto di tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile che ha consentito la realizzazione dell’evacuazione medica nel giro di pochi giorni.

I piccoli pazienti, segnalati dall’OMS attraverso il Meccanismo europeo di Protezione Civile, sono stati accolti prima della partenza dall’Ospedale italiano “Umberto I” del Cairo che ha svolto un ruolo fondamentale per il primo screening e per garantire assistenza prima del trasporto. A bordo, insieme ai piccoli pazienti, al personale medico e ai volontari, erano presenti anche 30 accompagnatori.

Il volo è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino in serata, dove era presente il Capo del Dipartimento Fabio Ciciliano. Una volta arrivati in Italia i 14 pazienti, grazie al coinvolgimento dei referenti sanitari regionali, sono stati trsaferiti in diverse strutture ospedaliere: Bambino Gesù e Umberto I di Roma; Meyer di Firenze; Niguarda di Milano; Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Regina Margherita di Torino; Ospedali Civili di Brescia; Azienda ospedaliera Università di Padova. Il volo, infatti, dopo lo scalo romano ha proseguito per Milano e successivamente ha fatto rientro su Pisa, dove si è conclusa la missione.

L’operazione si aggiunge alle azioni umanitarie a sostegno della popolazione civile di Gaza già intraprese dall’Italia, con oltre 350 cittadini palestinesi evacuati, tra cui congiunti di cittadini italiani e minori bisognosi di assistenza medica.