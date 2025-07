LEGA * DAZI: «PAGHIAMO L’EUROPA A TRAZIONE TEDESCA, VON DER LEYEN TOLGA BUROCRAZIA UE E GREEN DEAL»

17.19 - sabato 12 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Le relazioni commerciali tra Usa e Italia sono ottime e – come giustamente sottolineato dal governo – lo scontro è insensato.

Trump non ha motivi per prendersela col nostro Paese, ma ancora una volta paghiamo il prezzo di un’Europa a trazione tedesca.

Anziché minacciare ritorsioni che Oltreoceano potrebbero solo far sorridere, la tedesca Von der Leyen azzeri l’eccesso di burocrazia Ue che è il vero dazio che pagano le nostre imprese come dimostrano i danni dell’ideologia green deal.

Le follie di Bruxelles hanno danneggiato imprese e famiglie europee ben prima dei possibili dazi di Trump”. Così una nota della Lega.