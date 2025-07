TASS * TRUMP: «GLI STATI UNITI IMPONGONO TARIFFE DEL 30% ALL’UE ED AL MESSICO»

16.59 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le tariffe sulle importazioni dall’Unione Europea e dal Messico saranno fissate al 30% a partire dal 1° agosto. “A partire dal 1° agosto 2025, applicheremo all’Unione Europea una tariffa del 30% sui prodotti europei inviati negli Stati Uniti, indipendentemente da tutte le tariffe settoriali,” si legge in una lettera di Trump indirizzata alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, pubblicata sulla piattaforma Truth Social di Trump. Una lettera simile è stata indirizzata alla presidente messicana Claudia Sheinbaum. Secondo il leader americano, il Messico non ha fatto abbastanza per fermare “i cartelli che stanno cercando di trasformare tutta l’America del Nord in un terreno di gioco per il narcotraffico.”

///

Tariffs on imports from the European Union and Mexico will be set at 30% starting on August 1, US President Donald Trump announced.

“Starting on August 1, 2025, we will charge the European Union a tariff of only 30% on EU products sent to the United States, separate from all sectoral tariffs,” as follows from Trump’s letter to European Commission President Ursula von der Leyen, which was posted on Trump’s Truth Social platform.

A similar letter was addresses to Mexican President Claudia Sheinbaum. According to the US leader, this country has failed to do enough to stop “the cartels who are trying to turn all of North America into a narco-trafficking playground.”