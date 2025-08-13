GUARDIA COSTIERA * LAMPEDUSA: «OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO, AL MOMENTO RISULTANO 60 PERSONE TRATTE IN SALVO ED ALMENO 26 VITTIME»

17.37 - mercoledì 13 agosto 2025

Guardia Costiera – Operazioni di ricerca e soccorso a sud di Lampedusa. Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca e soccorso, coordinate dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo (MRSC) della Guardia Costiera di Palermo, a seguito di una segnalazione pervenuta da un elicottero della Guardia di Finanza relativa all’avvistamento, a circa 14 miglia nautiche a sud di Lampedusa, in area SAR italiana, di un’imbarcazione capovolta, con migranti in mare, insieme ad alcuni corpi privi di vita.

Attualmente, nelle operazioni sono impegnati cinque mezzi navali: le motovedette CP 324 e CP 327 della Guardia Costiera, due motovedette della Guardia di Finanza e un’unità navale di Frontex. Sul posto operano anche un elicottero ed un aereo della Guardia Costiera, oltre ad un velivolo di Frontex.

Al momento risultano 60 persone tratte in salvo e già sbarcate a Lampedusa, ed almeno 26 vittime. Il bilancio è ancora provvisorio e in corso di aggiornamento. Dalle prime informazioni acquisite dagli stessi migranti, si tratterebbe di due imbarcazioni partite d Tripoli nelle prime ore della giornata. Una di esse ha iniziato ad imbarcare acqua ed i migranti si sarebbero trasferiti sull’altra imbarcazione, poi capovoltasi.

