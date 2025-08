GRUPPO IL SOLE 24 ORE * RISULTATI PRIMO SEMESTRALI 2025: «UTILE A 1,1 MILIONI / EBITDA A 10,6 MILIONI / PROSEGUE IL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (+ 6,5 MILIONI)»

20.28 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Gruppo 24 ORE chiude il semestre in utile di € 1,1 milioni. Prosegue il miglioramento della posizione finanziaria netta (+€ 6,5 milioni).

Ricavi pubblicitari del Gruppo pari a 43,4 milioni di euro, in aumento dello 0,9%.

Ricavi in crescita per Radiocor (+11,4%), Radio 24 (+7,6%) e Area Eventi (+17,1%).

Tra le iniziative avviate nel primo semestre 2025 la nuova piattaforma multimediale e crossmediale 24ORE Salute,

l’implementazione dell’IA generativa nelle banche dati professionali del Sole 24 Ore e il nuovo canale televisivo Radio24-IlSole24OreTV.

Cresce su tutti i fronti ilsole24ore.com: +1,7% i browser unici al giorno, +4,5% le page views giornaliere, +2,2% le video views giornaliere, +36,2% gli ascolti mensili dei podcast

Ricavi al 30 giugno 2025 pari a € 105,2 milioni (€ 106,9 milioni al 30 giugno 2024). Ricavi in crescita per Radiocor (+11,4%), Radio 24 (+7,6%) e Area Eventi (+17,1%). Ricavi pubblicitari del Gruppo pari a 43,4 milioni di euro in aumento dello 0,9%. La raccolta di Radio 24 cresce del +9,5% due volte più del mercato (+4,4%)

Ebitda al 30 giugno 2025 pari a € 10,6 milioni (€ 13,2 milioni al 30 giugno 2024)

Ebit al 30 giugno 2025 positivo per € 2,8 milioni (positivo per € 5,5 al 30 giugno 2024)

Risultato netto al 30 giugno 2025 positivo per € 1,1 milioni (€ 2,9 milioni al 30 giugno 2024)

PFN al 30 giugno 2025 positiva per € 0,1 milioni in miglioramento di € 6,5 milioni (€ -6,5 milioni al 31 dicembre 2024)

PFN ante ifrs 16 al 30 giugno 2025 positiva per € 31,5 milioni in miglioramento di € 3,2 milioni rispetto ai € 28,2 milioni al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 del Gruppo 24 ORE.

Principali dati di sintesi del Gruppo 24 ORE nel primo semestre 2025

Nel primo semestre 2025 il quadro internazionale è ancora caratterizzato da elevata incertezza soprattutto a causa dell’imprevedibile evoluzione delle tensioni geo-politiche, dei rischi derivanti da pressioni protezionistiche nonché da prospettive di crescita moderate. Il settore editoriale continua a risentire del calo delle diffusioni e della pubblicità sui quotidiani.

In tale contesto il Gruppo 24 ORE registra ricavi consolidati pari a 105,2 milioni di euro rispetto ai 106,9 milioni di euro del primo semestre 2024 e chiude il primo semestre 2025 con un margine operativo lordo positivo di 10,6 milioni di euro e un risultato netto positivo di 1,1 milioni di euro.

PFN al 30 giugno 2025 positiva per 0,1 milioni di euro, in miglioramento di 6,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024.

Andamento della gestione del Gruppo 24 ORE nel primo semestre 2025

Risultati economici

Nel primo semestre 2025, il Gruppo 24 ORE ha registrato ricavi consolidati pari a 105,2 milioni di euro rispetto ai 106,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2024.

Nel dettaglio le principali dinamiche che hanno caratterizzato l’andamento dei ricavi consolidati:

• i ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 43,4 milioni di euro (41,2% dei ricavi consolidati), sono in aumento dello 0,9% rispetto al 2024 per effetto del combinarsi di un diverso andamento della raccolta tra i vari mezzi. In particolare, si registra la crescita della raccolta sulla radio e per gli eventi e la flessione della raccolta sul mezzo stampa e digital;

• i ricavi editoriali sono pari a 46,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 48,4 milioni di euro del 2024, principalmente in relazione all’andamento dei ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) e alla contrazione dei ricavi dei collaterali, libri e periodici;

• gli altri ricavi sono pari a 14,9 milioni di euro, in diminuzione di 0,5 milioni di euro principalmente per l’andamento del settore mostre.

Nel 1° semestre dell’anno il Gruppo 24 ORE ha avviato tre grandi progetti all’insegna della multimedialità, multicanalità e innovazione: il lancio della piattaforma multimediale e crossmediale 24ORE Salute, che raccoglie in un unico hub digitale tutti i contenuti più rilevanti realizzati da tutti i media del Gruppo in ambito salute e sanità rivolti sia ai cittadini sia a imprese e istituzioni; il successo dell’implementazione dell’IA nelle banche dati professionali del Sole 24 Ore, già adottata da oltre 4.000 clienti; e il debutto il 24 giugno del nuovo canale televisivo Radio24-IlSole24OreTV, che fa del Gruppo 24 ORE il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale informativa completa, dotata di tutti i principali mezzi di informazione.

Per l’anniversario dei 160 anni del Sole 24 Ore, il primo semestre dell’anno ha visto l’avvio di una serie di iniziative celebrative che proseguono per tutto il corso del 2025 coinvolgendo lettori, imprese, professionisti e istituzioni.

In particolare, a febbraio 2025 è partita l’iniziativa rivolta ai lettori “Diventa Opinion Reader”, confluita nella prima campagna partecipata del Sole 24 Ore, dove i protagonisti sono i volti e le testimonianze di 8 lettori-lettrici del quotidiano, selezionati tra le centinaia di candidature ricevute. La campagna di comunicazione celebrativa dei 160 anni de Il Sole 24 ORE, Opinion Reader, è stata presentata al XX Festival dell’Economia di Trento, che si conferma punta di diamante degli eventi organizzati dal Gruppo, dove è stata organizzata anche la mostra “16×10 – 160 Anni di Informazione alla Luce del Sole” e l’anteprima del podcast di Paolo Colombo “Edizione Straordinaria – 10 eventi spettacolari nella storia d’Italia”. In linea con il processo di internazionalizzazione del Gruppo, a Trento ha inoltre debuttato la versione in lingua inglese del sito www.ilsole24ore.com, tradotta grazie anche all’ausilio dell’AI.

Da segnalare, infine i più recenti riconoscimenti ricevuti a conferma della qualità dei contenuti e della sperimentazione di formati: Il Sole 24 ORE per l’ottavo anno consecutivo è risultato il primo quotidiano in Italia per affidabilità, come certificato dal Digital News Report 2025 condotto in 48 Paesi dal Reuters Institute dell’Università di Oxford, e ha ottenuto il primo premio ai Global Brands Award nella categoria Media, PR and publication awards – Italy come “Most Innovative Business News Platform” e “Excellence in Financial & Economic Journalism”.

Il margine operativo lordo (ebitda) del primo semestre 2025 è positivo per 10,6 milioni di euro e si confronta con un ebitda positivo per 13,2 milioni di euro del pari periodo del 2024. La variazione dell’ebitda è riconducibile a minori ricavi e proventi operativi per complessivi 2,3 milioni di euro e a costi complessivamente in aumento di 0,3 milioni di euro rispetto al primo semestre del precedente esercizio. Al netto di proventi non ricorrenti l’ebitda è positivo per 8,6 milioni di euro (12,0 milioni di euro nel primo semestre del 2024). Nel periodo sono stati iscritti proventi non ricorrenti per complessivi 1,9 milioni di euro.

Con riguardo al costo del personale (pari a 40,8 milioni di euro in aumento di 2,1 milioni di euro rispetto al 2024) si rileva come l’incremento sia principalmente correlato all’andamento delle dinamiche contrattuali ed a un minor utilizzo delle ferie. L’organico medio dei dipendenti, pari a 744 unità, registra un aumento di 10 unità verso lo stesso periodo del 2024.

I costi per servizi, pari a 49,4 milioni di euro, sono in diminuzione di 0,4 milioni di euro (-0,7%) rispetto al primo semestre del 2024.

Il risultato operativo (ebit) del primo semestre 2025 è positivo per 2,8 milioni di euro e si confronta con un ebit positivo di 5,5 milioni di euro del 2024. Al netto di proventi non ricorrenti, l’ebit è positivo per 0,9 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 4,3 milioni di euro del primo semestre 2024. Sono stati iscritti oneri e proventi finanziari netti negativi per 1 milione di euro (negativi per 0,8 milioni di euro nel 2024).

Il risultato netto è positivo per 1,1 milioni di euro, rispetto al risultato positivo per 2,9 milioni di euro del primo semestre 2024. Al netto di proventi e oneri non ricorrenti, il risultato netto è negativo per 0,9 milioni di euro.

Risultati patrimoniali e finanziari

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025 è positiva per 0,1 milioni di euro e migliora di 6,5 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2024 (negativo per 6,5 milioni di euro). Positiva anche la PFN ante IFRS 16 per 31,5 milioni di euro, in miglioramento di 3,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024. La variazione della posizione finanziaria netta è correlata al flusso di cassa generato dalla gestione operativa nel periodo.

Il patrimonio netto è pari a 33,8 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024, quando era pari a 32,5 milioni di euro.

Focus sulle aree di business

Area Publishing & Digital

L’area Publishing & Digital chiude il primo semestre 2025 con ricavi pari a 47,1 milioni di euro rispetto ai 49,2 milioni di euro del pari periodo del precedente esercizio. Da segnalare in particolare la crescita registrata dall’Agenzia Radiocor con ricavi pari a 4,8 milioni di euro, in aumento di 0,5 milioni di euro (+11,4%) rispetto al primo semestre 2024.

Nel dettaglio i ricavi diffusionali e altro ammontano complessivamente a 27,9 milioni di euro rispetto ai 29,0 milioni di euro del primo semestre 2024. I ricavi pubblicitari ammontano a 19,3 milioni di euro rispetto ai 20,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2024.

La diffusione (carta + digitale) del quotidiano Il Sole 24 ORE per il periodo gennaio-maggio 2025 è complessivamente pari a 116.671 copie medie giorno (-3,8% rispetto al pari periodo 2024, con un andamento migliore rispetto al mercato in calo del -5,4%), confermando il quotidiano al terzo posto nella classifica dei quotidiani nazionali (al netto delle testate sportive).

Per quanto riguarda i dati delle copie vendute de Il Sole 24 ORE, il Total Paid For Circulation medio nel primo semestre del 2025 è stato determinato in 163.690 copie, comprensive di tutte le copie digitali multiple vendute, ma non dichiarabili come diffuse ai fini ADS e pertanto non inserite nella relativa dichiarazione.

Indicatori in crescita su tutti i fronti per il portale www.ilsole24ore.com. Nel primo semestre 2025 il sito del quotidiano registra una media giornaliera di 1,0 milione di browser unici, in crescita dell’1,7% rispetto al periodo gennaio-giugno 2024. Positivo anche il dato sulle visualizzazioni di pagina, con una media giornaliera di 5,9 milioni, in crescita del 4,5% rispetto al primo semestre 2024, a riprova di un maggiore coinvolgimento degli utenti (fonte: Mapp Intelligence, già Webtrekk). Lato media per gennaio-giugno 2025 si segnala la crescita sia per la parte video (16,3 milioni in media di visualizzazioni mensili, +2,2% vs 2024) che per quella podcast (970.000 ascolti mensili in media, +36,2% rispetto all’anno passato).

Relativamente ai Social Network, Il Sole 24 ORE ha superato a giugno 2025 i 6 milioni di follower con un miglioramento anno su anno per tutte le piattaforme (Whatsapp Web +64,0%, YouTube +38,0%, TikTok +26,4%, Instagram +11,1%, Linkedin +3,9%, X-Twitter +1,5%, Facebook +0,4%; fonti: Whatsapp, YouTube Analytics, TikTok Analytics, Meta Analytics, Linkedin Analytics, X-Twitter Analytics). Su Linkedin Il Sole 24 ORE si conferma primo editore italiano per numero di follower (oltre 1.400.000) sul social dedicato al mondo professionale, con la newsletter nativa Management 24 che chiude il semestre a quota 440 mila iscritti.

Area Servizi Professionali e Formazione

I ricavi dell’area Servizi Professionali e Formazione nel primo semestre 2025 sono pari a 28,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea (-0,1%) rispetto al pari periodo del 2024. Nel dettaglio i ricavi del business dei Servizi Professionali sono pari a 25,9 milioni di euro tendenzialmente in linea (-0,4%) rispetto al primo semestre 2024, principalmente per la crescita dei ricavi delle banche dati del +1,4% (+0,3 milioni di euro), dei quotidiani verticali NT+ del +2,9%, della certificazione ItalyX e della certificazione Qualità 24 per 0,2 milioni di euro, che sostanzialmente compensa la flessione delle linee prodotto periodici, libri e prodotti edicola del -26,6% (-0,4 milioni di euro).

Importante anche il contributo derivante dal rientro nel business della Formazione i cui ricavi sono in linea con l’anno precedente, grazie allo sviluppo del catalogo di corsi proposti a contenuto normativo e giornalistico sviluppati internamente all’area e alla partnership in Sole 24 ORE Formazione, avviata con Multiversity in aree diverse da quelle seguite direttamente da Il Sole 24 ORE S.p.A..

Area Radio

L’area Radio chiude il primo semestre del 2025 con ricavi pari a 9,6 milioni di euro, in aumento di 0,7 milioni di euro (+7,6%) rispetto al pari periodo del 2024, con ricavi pubblicitari tramite il mezzo radiofonico, il sito www.radio24.it e il nuovo canale TV Radio24-IlSole24OreTV lanciato il 24 giugno 2024 pari a 9,3 milioni di euro (+9,0% rispetto al 2024).

La piattaforma Radio 24 – 4.0 ha registrato nel periodo gennaio/giugno 2025 un valore medio di pagine viste mese di 9,6 milioni. Il numero di utenti unici raggiunge una media mensile di 1,6 milioni (fonte: Mapp Intelligence – gennaio/giugno 2025). Da gennaio a giugno 2025 le audio stream (download e streaming on demand) dei podcast, fruibili da sito e da app di Radio24 per Mobile, Smart TV, dispositivi Automotive, Smart Speaker Alexa e dalle principali piattaforme terze (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music) sono state 52,3 milioni, per una media mensile di 8,7 milioni di download (fonti: gennaio / giugno: Audiometrix per il sito e App, Spotify Metrix per Spotify, Apple Analytics per Apple, Amazon Analytics per Amazon). Una innovativa piattaforma multimediale e multicanale che si è arricchita con il nuovo canale TV Radio24-IlSole24OreTV, fruibile sia sul canale 246 del digitale terrestre sia tramite tutti i principali entry point digitali del Gruppo: il sito web di Radio 24 e del Sole 24 Ore, le App Mobile e anche le App per CTV di Radio 24 disponibili per Android TV e LG.

Area 24 ORE System

Nel primo semestre del 2025 il mercato di riferimento mostra un andamento in diminuzione rispetto al pari periodo del 2024 con una variazione del -1,7%, il mercato dei quotidiani netto locale registra il -5,0%, i periodici il -8,2%, la radio il +4,4% e il digital il -2,4% (fonte: dati netti Nielsen gennaio/giugno 2025 vs 2024).

Nel primo semestre 2025 24 ORE System chiude con ricavi pari a 38,8 milioni di euro, in contrazione del -1,0% rispetto al pari periodo del 2024. In particolare, Il Sole 24 ORE (quotidiano + supplementi) chiude il primo semestre del 2025 a -6,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. I magazine di Gruppo hanno un andamento in contrazione e chiudono il primo semestre del 2025 con un -7,0%, con un mercato di riferimento in flessione dell’8,2% nel periodo gennaio – giugno 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati netti Nielsen gennaio/giugno 2025 vs 2024).

Nel semestre la raccolta dell’online della concessionaria registra nel complesso un calo del -3,5% rispetto al 2024 (al netto della tipologia fondi e della raccolta sulle testate estere); i siti di Gruppo (netto fondi) segnano il -2,4%, in linea con l’andamento del mercato.

Andamento migliore del mercato (in crescita del +4,4%) per la raccolta di Radio 24 che segna una crescita del +9,5% rispetto all’anno precedente, due volte più del mercato.

Area Eventi

L’area Eventi chiude il primo semestre 2025 con ricavi pari a 5,2 milioni di euro in crescita di 0,8 milioni di euro (+17,1%) rispetto al pari periodo del 2024. Grande risonanza per la XX edizione del “Festival dell’Economia di Trento”, tenutasi dal 22 al 25 maggio 2025, co-gestita da Il Sole 24 ORE e la Provincia Autonoma di Trento con la collaborazione di Comune di Trento e Università di Trento. Il Festival ha confermato i già eccellenti successi raggiunti nelle edizioni precedenti. Un’offerta con 325 appuntamenti in programma che hanno visto la partecipazione di più di 750 relatori. Confermato l’ampio successo di pubblico, con oltre 40.000 partecipanti agli eventi fisici, più di 600.000 utenti a seguire gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 ORE e sui suoi canali social. Tutto il sito ilsole24ore.com ha dato ampia copertura ai contenuti del Festival chiudendo le 4 giornate complessivamente con oltre 7,5 milioni di utenti collegati.

Area Cultura

L’area Cultura ha registrato nel primo semestre 2025 ricavi pari a 5,8 milioni di euro, in calo di 0,9 milioni di euro (-13,5%) rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’11 aprile è stato inaugurato il negozio art&design24 presso la Stazione Centrale di Milano che espone i prodotti editoriali del Gruppo 24 ORE e oggettistica.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il quadro internazionale continua ad essere caratterizzato da elevata incertezza soprattutto a causa dell’imprevedibile evoluzione delle tensioni geo-politiche, dei rischi derivanti da pressioni protezionistiche nonché da prospettive di crescita moderate. Nel primo semestre 2025, si prevede una crescita del Pil italiano dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nei due anni precedenti (fonte: Istat – Le prospettive dell’economia italiana – 6 giugno 2025).

L’incertezza del contesto macroeconomico e geopolitico attuale impone di continuare a mantenere cautela rispetto alle previsioni future.

In tale scenario, il Gruppo registra nel primo semestre 2025 ricavi, ebitda ed ebit superiori a quanto previsto nel budget 2025 e conferma la propria volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile nel tempo, facendo leva sulla continua valorizzazione del brand, sulla digitalizzazione dei prodotti e dei processi, nonché sull’internazionalizzazione, potenziando ulteriormente il proprio ruolo di media group di riferimento per il Sistema Paese in termini di informazione, formazione e di strumenti a supporto della business community per fronteggiare le nuove sfide nei mercati nazionali ed internazionali.

Permane, quindi, l’obiettivo di crescita del Gruppo su arco di Piano con riguardo ai principali indicatori economico-finanziari, pur in presenza di un contesto che potrebbe determinare il raggiungimento dei relativi target con uno o due anni di ritardo.