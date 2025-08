TASS * «TRUMP SUL TETTO DELLA CASA BIANCA HA SCHERZATO, DICENDO DI CERCARE UN POSTO DOVE POSIZIONARE MISSILI» (VIDEO)

19.15 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, salito sul tetto della sala stampa della Casa Bianca, ha scherzato dicendo di cercare un posto dove posizionare missili o missili nucleari, riferisce un corrispondente di TASS. Martedì il capo di stato ha visitato i progressi dei lavori nel territorio della sua residenza a Washington. Video: Dmitry Kirsanov/TASS

///

US President Donald Trump, climbing onto the roof of the White House briefing room, joked that he was looking for a place to deploy missiles or nuclear missiles, a TASS correspondent reports. On Tuesday, the head of state got acquainted with the construction progress on the territory of his Washington residence. Video: Dmitry Kirsanov/TASS