GIORGIA MELONI (TELEGRAM) * «SIAMO IN TESTA NELL’ATTUAZIONE DEL PNRR, APPROVATA L’OTTAVA RATA DA 12,8 MILIARDI»

18.37 - lunedì 1 dicembre 2025

L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, conferma che siamo in testa nell’attuazione del Piano, con il conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo.

Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. Il Governo intende sfruttare questa occasione per realizzare cambiamenti strutturali duraturi: investiremo in riforme strategiche per rendere l’Italia più competitiva e capace di affrontare le sfide attuali.

Proseguiremo su questa strada, con serietà e concretezza, attuando tutte le riforme e gli investimenti strategici necessari per il benessere della nostra Nazione e dei cittadini. Per un’Italia sempre più credibile e più forte.

