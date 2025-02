GDF – GUARDIA FINANZA / PORDENONE * QUIZ PATENTE: «AURICOLARE COLLEGATO CON UN SUGGERITORE ESTERNO, DENUNCIATO UNO STRANIERO»

07.14 - venerdì 14 febbraio 2025

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato un cittadino indiano, che, con un micro- auricolare, collegato, tramite uno smartphone, ad un suggeritore esterno, ha partecipato, superandola, alla prova teorica per il conseguimento della patente di guida. Il servizio, nato nel corso del costante controllo economico del territorio attuato dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale, è stato diretto a verificare se, tra le file degli esaminandi, ne fossero presenti alcuni, in realtà impreparati, in grado di superare la prova teorica grazie al supporto esterno di un “suggeritore”, che, tramite un microscopico dispositivo audio video, avrebbe fornito loro tutte le risposte esatte.

Il giorno dell’esame, i Finanzieri del Gruppo di Pordenone hanno, quindi, monitorato i vari candidati, individuando il sospettato per il fatto che rispondeva ai singoli quesiti solo dopo aver compiuto dei movimenti sempre uguali. Al termine della prova, conclusasi con esito positivo, l’aspirante, un 30enne indiano, è stato fermato e controllato dalle Fiamme Gialle che, indosso, gli hanno rinvenuto e sequestrato due smartphone, utilizzati come router e modem per collegarsi all’esterno, ed un micro-auricolare attraverso il quale riceveva le risposte esatte dei quiz. Lo straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone.