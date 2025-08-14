EUROSTAT * PRODUZIONE INDUSTRIALE: «A GIUGNO 2024 IN CALO DELL’1,3% AREA EURO, 1,0% UE»

12.22 - giovedì 14 agosto 2025

Produzione industriale in calo dell’1,3% nell’area dell’euro e dell’1,0% nell’UE. In aumento dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’UE rispetto a giugno 2024. A giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione industriale destagionalizzata è diminuita dell’1,3% nell’area dell’euro e dell’1,0% nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A maggio 2025, la produzione industriale è cresciuta dell’1,1% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’UE.

A giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione industriale è aumentata dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’UE.

Confronto mensile per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione industriale

è diminuita dello 0,2% per i beni intermedi,

è aumentata del 2,9% per l’energia,

è diminuita del 2,2% per i beni strumentali,

è diminuita dello 0,6% per i beni di consumo durevoli,

è diminuita del 4,7% per i beni di consumo non durevoli.

Nell’UE, la produzione industriale

è diminuita dello 0,2% per i beni intermedi,

è aumentata del 2,7% per l’energia,

è diminuita dell’1,7% per i beni strumentali,

è diminuita dello 0,4% per i beni di consumo durevoli,

è diminuita del 3,7% per i beni di consumo non durevoli.

I maggiori cali mensili sono stati registrati in Irlanda (-11,3%), Portogallo (-3,6%) e Lituania (-2,8%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Belgio (+5,1%), Francia e Svezia (entrambi +3,8%) e Grecia (+3,3%).

Confronto annuale per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione industriale

è diminuita dell’1,8% per i beni intermedi,

è aumentata del 4,6% per l’energia,

è diminuita del 2,1% per i beni strumentali,

è diminuita del 4,0% per i beni di consumo durevoli,

è aumentata del 5,8% per i beni di consumo non durevoli.

Nell’UE, la produzione industriale

è diminuita dell’1,6% per i beni intermedi,

è aumentata del 3,5% per l’energia,

è diminuita dell’1,3% per i beni strumentali,

è diminuita del 3,5% per i beni di consumo durevoli,

è aumentata del 5,3% per i beni di consumo non durevoli.

Gli incrementi annuali più elevati sono stati registrati in Svezia (+13,4%), Irlanda (+10,5%) e Lettonia (+7,3%). I cali più significativi sono stati osservati in Bulgaria (-8,2%), Ungheria (-4,9%) e Slovenia (-4,3%).

Industrial production down by 1.3% in the euro area and by 1.0% in the EU. Up by 0.2% in the euro area and by 0.5% in the EU compared with June 2024. In June 2025, compared with May 2025, seasonally adjusted industrial production decreased by 1.3% in the euro area and by 1.0% in the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In May 2025, industrial production grew by 1.1% in the euro area and by 0.8% in the EU.

In June 2025, compared with June 2024, industrial production increased by 0.2% in the euro area and by 0.5% in the EU.

Monthly comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in June 2025, compared with May 2025, industrial production

decreased for intermediate goods by 0.2%,

increased for energy by 2.9%,

decreased for capital goods by 2.2%,

decreased for durable consumer goods by 0.6%,

decreased for non-durable consumer goods by 4.7%.

In the EU, industrial production

decreased for intermediate goods by 0.2%,

increased for energy by 2.7%,

decreased for capital goods by 1.7%,

decreased for durable consumer goods by 0.4%,

decreased for non-durable consumer goods by 3.7%.

The largest monthly decreases were recorded in Ireland (-11.3%), Portugal (-3.6%) and Lithuania (-2.8%). The highest increases were observed in Belgium (+5.1%), France and Sweden (both +3.8%) and Greece (+3.3%).

Annual comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in June 2025, compared with June 2024, industrial production

decreased for intermediate goods by 1.8%,

increased for energy by 4.6%,

decreased for capital goods by 2.1%,

decreased for durable consumer goods by 4.0%,

increased for non-durable consumer goods by 5.8%.

In the EU, industrial production

decreased for intermediate goods by 1.6%,

increased for energy by 3.5%,

decreased for capital goods by 1.3%,

decreased for durable consumer goods by 3.5%,

increased for non-durable consumer goods by 5.3%.

The highest annual increases were recorded in Sweden (+13.4%), Ireland (+10.5%) and Latvia (+7.3%). The largest decreases were observed in Bulgaria (-8.2%), Hungary (-4.9%) and Slovenia (-4.3%).