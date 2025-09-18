EUROSTAT * PRODUZIONE EDILIZIA: «AUMENTATA DELLO 0,5% NELL’EUROZONA, DELLO 0,6% NELL’UE»

11.25 - giovedì 18 settembre 2025

La produzione edilizia è aumentata dello 0,5% nell’eurozona e dello 0,6% nell’UE. In aumento del 3,2% nell’eurozona e del 3,6% nell’UE rispetto a luglio 2024. A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,5% nell’area dell’euro e dello 0,6% nell’UE , secondo le prime stime di Eurostat , l’ufficio statistico dell’Unione europea . A giugno 2025, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,7% nell’area dell’euro e dello 0,3% nell’UE .

Nel luglio 2025, rispetto al luglio 2024, la produzione edilizia è aumentata del 3,2% nell’area dell’euro e del 3,6% nell’UE .

Confronto mensile per settore edile e per Stato membro. Nell’Eurozona , a luglio 2025 , rispetto a giugno 2025, la produzione nel settore delle costruzioni

diminuito dell’1,4% per il settore delle costruzioni edili,

aumentato dello 0,5% per il ramo dell’ingegneria civile,

aumentato dell’1,2% per il ramo delle opere edili specializzate.

Nell’UE , la produzione nel settore edile

diminuito dell’1,3% per il settore delle costruzioni edili,

aumentato dello 0,7% per il ramo dell’ingegneria civile,

aumentato dello 0,8% per il ramo delle opere edili specializzate.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi mensili della produzione edilizia sono stati registrati in Romania (+20,1%), Slovenia (+9,9%) e Belgio (+2,2%). I maggiori cali sono stati osservati in Spagna (-4,5%), Svezia (-4,0%) e Portogallo (-1,5%).

Confronto annuale per settore edile e per Stato membro. Nell’Eurozona , a luglio 2025 , rispetto a luglio 2024, la produzione nel settore delle costruzioni

aumentato del 3,3% per il ramo delle costruzioni edili,

aumentato del 3,4% per il ramo dell’ingegneria civile,

aumentato del 2,8% per il ramo delle opere edili specializzate.

Nell’UE , la produzione nel settore edile

aumentato del 3,6% per il ramo delle costruzioni edili,

aumentato del 2,9% per il ramo dell’ingegneria civile,

aumentato del 2,7% per il ramo delle opere edili specializzate.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi annuali della produzione edilizia sono stati registrati in Romania (+41,1%), Spagna (+22,8%) e Slovenia (+21,4%). Sono stati osservati cali in Svezia (-4,5%), Austria (-2,7%), Francia (-1,7%) e Germania (-1,2%).