EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «NUOVI ATTACCHI RUSSI, RIBADISCO IL SOSTEGNO ALLA PACE E AL POPOLO UCRAINO»

19.47 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia ha nuovamente fatto piovere centinaia di droni e una dozzina di missili sull’Ucraina durante la notte, colpendo indiscriminatamente – comprese le aree residenziali e la sede del governo.

Il mio pensiero va alle vittime, ai loro cari, all’Ucraina e al popolo ucraino.

Insieme all’Ucraina e ai nostri partner, sosteniamo la pace.

La Russia, nel frattempo, si sta chiudendo sempre più nella logica della guerra e del terrore.

Al fianco dell’Ucraina, continueremo a fare tutto il possibile per garantire che prevalga una pace giusta e duratura.

///
Russia has once again rained down hundreds of drones and a dozen missiles on Ukraine overnight, striking indiscriminately — including residential areas and the seat of government.

My thoughts are with the victims, their loved ones, and with Ukraine and the Ukrainian people.

Together with Ukraine and our partners, we stand for peace.

Russia, meanwhile, is locking itself ever deeper into the logic of war and terror.

By Ukraine’s side, we will continue to do everything to ensure that a just and lasting peace prevails.

