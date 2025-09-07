19.41 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I Presidenti della Russia Vladimir Putin e della Bielorussia Alexander Lukashenko non stanno risparmiando sforzi per difendere la sovranità dei loro Paesi, ha dichiarato Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato russa, o camera bassa del Parlamento.

Volodin, arrivato a Mogilev, in Bielorussia, per una visita di lavoro, ha partecipato alla sessione plenaria del Forum dei Giovani dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia.

“I capi di Stato – Vladimir Putin e Alexander Lukashenko – hanno fatto del loro meglio per difendere la sovranità dei nostri Paesi, in modo da poter pianificare il nostro futuro da soli”, ha detto alla sessione plenaria del forum.

///

Presidents Vladimir Putin of Russia and Alexander Lukashenko of Belarus are sparing no effort to defend their countries’ sovereignty, Vyacheslav Volodin, speaker of the Russian State Duma, or lower house of parliament, said.

Volodin, who arrived in Belarus’ Mogilev on a working visit, attended a plenary session of the Youth Forum of the Union State of Russia and Belarus.

“The heads of state – Vladimir Putin and Alexander Lukashenko – have done their utmost to defend the sovereignty of our countries, so that we could plan our future by ourselves,” he told the forum’s plenary session.