CROCE ROSSA ITALIANA * 8/5 NASCITA MOVIMENTO: VALASTRO, «VITA E DIGNITÀ CALPESTATE, INSIEME AI POPOLI E A CHI LI SOCCORRE»

“In un momento di grande polarizzazione e notizie false, in un momento in cui giungono dai teatri di conflitto notizie ed immagini che mostrano come la vita e la Dignità di intere popolazioni e del personale sanitario e umanitario siano calpestate in maniera sistematica, noi preferiamo ancora una volta non spendere parole, ma concentrarci sui fatti. Concentrarci a stare dalla parte dell’umanità!”

Inizia così, oggi, il suo discorso Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, in quell’8 maggio che celebra solo la nascita di Henry Dunant, ma di un intero movimento, la Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che conta 16 milioni Volontarie e Volontari in 191 Paesi in tutto il mondo, 150mila dei quali solo in Italia. Un Movimento che vuole riaffermare, “attraverso il nostro impegno sul campo i valori della Pace e del rispetto dei Diritti umani che, in molte aree del mondo, vengono disattesi con una facilità disarmante”, ha affermato Valastro con chiaro riferimento alle gravi violazioni del Diritto Internazionale Umanitario e all’uccisione di civili e operatori umanitari in tutto il mondo.

Finora, nel 2025, 10 volontari e membri del personale delle Società Nazionali sono stati uccisi mentre erano in servizio e molti altri hanno subìto diverse forme di attacchi, ferite, minacce. L’80% dei membri della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa uccisi nel 2025 apparteneva alla Mezzaluna Rossa Palestinese. Altri due membri provengono dalla Mezzaluna Rossa Sudanese e dalla Croce Rossa della Repubblica Democratica del Congo.

“Si tratta – prosegue Valastro – di criteri minimi di Umanità, che consideravamo acquisiti dalla coscienza pubblica, che oggi rischiano di essere violati in modo sistematico o, peggio, rischiano di essere considerati obsoleti. Ma è proprio in questi momenti di difficoltà che quegli stessi princìpi vanno difesi in modo più deciso, vanno affermati: sono una bussola etica, sono lo strumento operativo volto a sostenere e rafforzare la nostra azione umanitaria”.

“Una cosa è certa: le donne e gli uomini della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, pur prendendo le distanze da posizioni politiche o ideologie in conflitto, non sono e non saranno mai neutrali nei confronti della sofferenza umana. La Croce Rossa continua e continuerà, senza sosta, a far fronte alle situazioni di emergenza umanitaria e ad alleviare i bisogni di intere comunità, in Italia e nel Mondo, ad agire a tutela dei più vulnerabili, di chi soffre, con un solo criterio di priorità, quello dell’urgenza. Senza distinzione o discriminazioni”, prosegue nel video diffuso attraverso i social della CRI. “Lo fa ogni giorno. Con le nostre Unità di strada, diamo supporto a quanti vivono ai margini della società; garantiamo supporto psicologico a chi affronta momenti difficili, gravi crisi; sosteniamo famiglie che vivono in condizioni di grave privazione economica, assicurando un pasto sicuro a chi non lo ha; con le nostre braccia accogliamo le persone migranti che arrivano sulle coste italiane in fuga da terre flagellate da disastri e conflitti. Siamo e continueremo ad essere ‘ovunque per chiunque’, perché questo – proprio questo – è il momento in cui far prevalere l’Umanità”.

“Oggi, il mio pensiero e augurio va a tutte e tutti coloro che sono impegnati sui più diversi fronti a tenere vivi quei princìpi di rispetto dell’essere umano, comprensione reciproca e convivenza pacifica, affinché la Croce Rossa sia sempre più protezione e cura, e sia alimentata da sempre maggiore fiducia da parte della collettività. Ed il mio pensiero va anche alle nostre famiglie, che ci sostengono quando, quotidianamente, scegliamo di dedicare il proprio tempo a chi ha bisogno di aiuto. A tutte e tutti voi, che siete testimoni del nostro impegno e tenete viva la nostra Umanità, grazie. Buona giornata della Croce Rossa!”.

