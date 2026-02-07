CORTE SUPREMA CASSAZIONE * PRIMO PRESIDENTE: «REFERENDUM, NON SONO TOLLERABILI ILLAZIONI SUL PIANO PERSONALE NEI CONFRONTI DEI GIUDICI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – IL PRIMO PRESIDENTE
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, in merito alle polemiche sollevate dopo il recente provvedimento dell’Ufficio centrale per il referendum, sottolinea che le decisioni degli organi giudiziari possono essere sempre criticate sul piano tecnico con argomenti giuridici.
Per contro, non sono tollerabili illazioni sul piano personale nei confronti dei giudici, che si risolvono in una delegittimazione della funzione giurisdizionale.
Ciò è ancora più grave nei confronti del collegio dell’Ufficio centrale per il referendum, la cui composizione è predeterminata direttamente ed esclusivamente dalla Legge.
Il Primo Presidente
Pasquale D’Ascola