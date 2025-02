CONSIGLIO D’EUROPA * GUERRA: «ANNIVERSARIO INVASIONE RUSSA, TRE ANNI DI CONFLITTO IN UCRAINA»

17.53 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Il Consiglio d’Europa celebra il terzo anniversario dell’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Nel terzo anniversario dell’inizio dell’aggressione su vasta scala della Federazione Russa contro l’Ucraina, i delegati dei ministri (ambasciatori) hanno tenuto una riunione straordinaria dedicata ai prigionieri civili ucraini detenuti dalle autorità della Federazione Russa. In questa occasione, un cittadino ucraino precedentemente detenuto nel centro di detenzione preventiva di Donetsk e rilasciato nell’ottobre 2022, e la figlia di un cittadino ucraino detenuto hanno rilasciato testimonianze toccanti.

Nel corso delle discussioni, i Delegati hanno ricordato le misure già adottate, in particolare la recente nomina dell’Inviato speciale per la situazione dei bambini in Ucraina (vedere anche il rapporto del Segretario generale su “Tre anni di guerra di aggressione russa – Azione del Consiglio d’Europa a favore dell’Ucraina”).

Hanno condannato le pratiche in corso di deportazione forzata, adozione illegale e cambio di identità di bambini ucraini da parte delle autorità russe e hanno chiesto il loro immediato rimpatrio.

In una serie di decisioni, i deputati si sono impegnati a proseguire gli sforzi per garantire il rilascio dei civili ucraini tenuti prigionieri e hanno sollecitato il loro rilascio immediato e incondizionato. Hanno ricordato che il diritto internazionale umanitario proibisce la cattura e la detenzione di civili come ostaggi. Si sono impegnati a ritenere responsabili delle loro azioni i responsabili di crimini e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

I deputati torneranno su questa questione e sulle misure specifiche da adottare per aiutare l’Ucraina a contrastare l’aggressione della Federazione Russa nel contesto della preparazione della prossima sessione del Comitato dei Ministri (13-14 maggio 2025, Lussemburgo).

In mattinata si è tenuta anche una cerimonia davanti al Palais de l’Europe, alla quale hanno partecipato l’Ambasciatore Patrick Engelberg, Rappresentante permanente del Lussemburgo presso il Consiglio d’Europa (a nome della Presidenza del Comitato dei Ministri), il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, il Presidente dell’Assemblea parlamentare, Theodoros Rousopoulos, e l’Ambasciatore Borys Tarasyuk, Rappresentante permanente dell’Ucraina presso il Consiglio d’Europa.

Infine è stata inaugurata la mostra intitolata “Per amore di una lettera” dell’artista ucraina Olena Morozova. Questa mostra racconta la vita dei prigionieri civili detenuti nelle carceri russe attraverso la loro corrispondenza con i loro cari.

///

Le Conseil de l’Europe marque le troisième anniversaire du début de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine

Strasbourg, 24.02.2025 – Pour le troisième anniversaire du début de l’agression à grande échelle de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les Délégués des Ministres (ambassadeurs) ont tenu une réunion extraordinaire consacrée aux prisonniers civils ukrainiens détenus par les autorités de la Fédération de Russie. A cette occasion, une ressortissante ukrainienne précédemment détenue au centre de détention provisoire de Donetsk, et libérée en octobre 2022, et la fille d’un citoyen ukrainien emprisonné ont livré des témoignages poignants.

Au cours de leurs échanges, les Délégués ont rappelé les mesures déjà prises, notamment la nomination récente de l’Envoyée spéciale sur la situation des enfants d’Ukraine (voir également le rapport du Secrétaire Général sur « Trois ans de guerre d’agression de la Russie – L’action du Conseil de l’Europe en faveur de l’Ukraine »).

Ils ont condamné les pratiques actuelles de déportation forcée, d’adoption illégale et de modification de l’identité des enfants ukrainiens par les autorités russes, et demandé leur retour immédiat.

Dans une série de décisions, les Délégués se sont engagés à poursuivre les efforts pour assurer la remise en liberté des civils ukrainiens maintenus en captivité et ont demandé instamment leur libération immédiate et inconditionnelle. Ils ont rappelé que le droit international humanitaire interdit la capture et le maintien en captivité de civils en tant qu’otages. Ils se sont engagés à amener les responsables de crimes et de violations du droit international des droits humains et du droit international humanitaire à rendre des comptes pour leurs actes.

Les Délégués reviendront sur cette question ainsi que sur les mesures spécifiques à prendre pour aider l’Ukraine à contrer l’agression de la Fédération de Russie dans le contexte de la préparation de la prochaine session du Comité des Ministres (13-14 mai 2025, Luxembourg).

Dans la matinée, une cérémonie s’est par ailleurs tenue devant le Palais de l’Europe, à laquelle ont pris part l’Ambassadeur Patrick Engelberg, Représentant Permanent du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe (au nom de la Présidence du Comité des Ministres), le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, le Président de l’Assemblée parlementaire, Theodoros Rousopoulos, et l’Ambassadeur Borys Tarasyuk, Représentant Permanent de l’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe.

Enfin, une exposition intitulée « For the Sake of a Letter » de l’artiste ukrainienne Olena Morozova a été inaugurée. Cette exposition dépeint la vie des prisonniers civils détenus dans les prisons russes à travers leur correspondance avec leurs proches.