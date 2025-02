COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA * COMMISSIONE ECOMAFIE: «INCONTRI A TRENTO E BOLZANO (24-25/2), TRAFFICO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI ED ECCELLENZE AGROALIMENTARI»

10.40 - lunedì 24 febbraio 2025

COMMISSIONE ECOMAFIE. MISSIONE A TRENTO E BOLZANO (24 E 25 FEBBRAIO). IN PROGRAMMA TRAFFICO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI E ECCELLENZE AGROALIMENTARI.

Roma, 24 feb. Missione a Trento e Bolzano di una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone.

Oggi, lunedì 24 febbraio, dalle 11.30 alle 12.30, è previsto un incontro nella sede del Commissario di Governo tra la delegazione, formata dal presidente Morrone e dai commissari senatori Simona Petrucci, Pietro Lorefice e Luigi Spagnolli, e i procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Trento e Bolzano nell’ambito del filone di inchiesta sul traffico dei rifiuti transfrontalieri.

Alle 12.45 è in programma un incontro con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Nel pomeriggio, nell’ambito delle competenze della Commissione nel settore agricolo e agroalimentare, due visite rispettivamente all’azienda Mila-Latte montagna Alto Adige a Bolzano e, successivamente, a Merano allo stabilimento Viktor Kofler & Andreas di Lana, che fa parte del Consorzio Tutela Speck Alto Adige IGP. Il giorno successivo, martedì 25 febbraio, sopralluogo della delegazione alla discarica di Castel Firmiano (Bz) dove si sta realizzando un progetto di bonifica e riqualificazione urbana.

“Fra i temi considerati centrali dalla Commissione – spiega il presidente Morrone – c’è quello dei traffici internazionali di rifiuti con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri paesi anche in considerazione di un’efficace azione di contrasto del fenomeno come emerso da diverse audizioni sia di procuratori della Repubblica coinvolti in indagini sul territorio nazionale, sia di consorzi attivi nella filiera dei rifiuti. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, tengo a evidenziare che si tratta di un nuovo ambito di indagine introdotto con la legge istitutiva (n.53 del 2023) dell’attuale Commissione sugli illeciti di carattere agroalimentare a difesa delle eccellenze del ‘Made in Italy’ per contrastare sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettatura e di marchi di tutela. Anche in questo ambito sono state svolte audizioni e attività conoscitive instaurando rapporti con esperti del settore e con associazioni di produttori, tra cui Consorzi di tutela e aziende di prodotti di indicazione geografica protetta (IGP)”.