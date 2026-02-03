COMMISSIONE EUROPEA * RICONOSCIMENTI: «SVELATI I CAMPIONI EUROPEI DELLA PARITÀ DI GENERE NELLA RICERCA ED INNOVAZIONE»

19.39 - martedì 3 febbraio 2026

La Commissione europea ha annunciato i vincitori della quarta edizione dei premi UE per i campioni della parità di genere nella ricerca e nell’innovazione. I riconoscimenti premiano università, istituti di istruzione superiore e altre organizzazioni che si sono distinte per l’impegno concreto nella promozione della parità di genere all’interno dell’ecosistema europeo della ricerca e dell’innovazione. Tema centrale di Orizzonte Europa, la parità di genere è sostenuta da piani obbligatori che costituiscono un prerequisito per la partecipazione al programma quadro.

Nella categoria “Campione della parità di genere sostenibile”, l’Università di Bielefeld, in Germania, è stata premiata per il suo impegno triennale nell’attuazione di misure pionieristiche che hanno contribuito a trasformare la cultura istituzionale. Accanto ad essa, l’Università Aperta di Catalogna, in Spagna, è stata riconosciuta per un percorso progressivo lungo oltre 15 anni, culminato nel quinto piano per la parità di genere, costruito sui risultati precedenti e improntato a un miglioramento continuo.

La categoria “Campione della parità di genere Newcomer” valorizza le istituzioni che hanno recentemente avviato azioni incisive in questo ambito. L’Istituto Jozef Stefan, in Slovenia, si è distinto per l’attuazione di interventi mirati nell’ambito del proprio piano per la parità di genere, affrontando questioni cruciali come la violenza di genere e le molestie. Analogamente, l’Università Charles di Praga, in Cechia, si segnala per il suo approccio collaborativo, che coinvolge attivamente i portatori di interesse nelle diverse fasi di sviluppo e attuazione del piano.

Nella categoria “Campione inclusivo”, l’University College Cork (UCC), in Irlanda, è stato premiato per le sue iniziative pionieristiche di uguaglianza intersezionale. L’UCC ha introdotto programmi trasformativi, tra cui il tutoraggio inverso per le donne esposte a molteplici forme di pregiudizio, il miglioramento dell’accessibilità del campus e politiche di sostegno per le persone che affrontano transizioni personali.

Con questi nuovi riconoscimenti, i vincitori entrano a far parte di un gruppo di 11 istituzioni all’avanguardia nella promozione di cambiamenti duraturi a favore della parità di genere nella ricerca e nell’innovazione. Gestiti dall’Agenzia esecutiva europea per la ricerca, i premi mirano a integrare i criteri di ammissibilità relativi ai piani per la parità di genere e a incentivare strategie sempre più inclusive nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. I vincitori sono selezionati da una giuria di esperti indipendenti.