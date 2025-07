COMMISSIONE EUROPEA * CRISI ABITATIVA: «AL VIA LA CONSULTAZIONE SUL PIANO EUROPEO PER ALLOGGI ACCESSIBILI»

15.47 - lunedì 14 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, che affronta la crisi abitativa che continua a colpire milioni di europei.

Il piano, la cui adozione è prevista per il prossimo anno, aiuterà gli Stati membri, le regioni e le città dell’UE ad affrontare le sfide strutturali, sbloccare gli investimenti pubblici e privati e, in ultima analisi, migliorare l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili.

Dan Jørgensen, Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa, ha dichiarato: “Affrontare la crisi abitativa che sta colpendo milioni di europei richiede un’azione inclusiva. La voce dei nostri cittadini è estremamente importante per definire un piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili che possa avere effetti reali sulla vita delle persone in tutta l’Unione europea. Se vogliamo far sì che tutti gli europei abbiano una casa a prezzi accessibili, sostenibile e dignitosa, dobbiamo lavorare insieme a tutti i livelli di governance e a tutti i settori.”

La consultazione, che fa seguito a un invito a presentare contributi, segna la seconda fase di raccolta di pareri delle parti interessate su tutti gli ambiti pertinenti all’accessibilità degli alloggi nell’UE, come il finanziamento, gli aiuti di Stato, la semplificazione e la locazione di alloggi a breve termine, ecc. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni fino al 17 ottobre 2025. L’iniziativa si basa sull’impegno della Commissione a rendere gli alloggi più sostenibili e accessibili in tutta l’UE, in cui rientrano anche la recente istituzione del comitato consultivo per gli alloggi, un gruppo di esperti indipendenti che fornirà consulenza alla Commissione nella preparazione del piano, e la consultazione in corso sulla revisione delle norme sugli aiuti di Stato.