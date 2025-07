TASS * ŠEFČOVIČ, «L’UNIONE EUROPEA HA PREPARATO DAZI DI RITORSIONE SULLE MERCI STATUNITENSI PER 70 MILIARDI»

15.47 - lunedì 14 luglio 2025

L’Unione Europea ha preparato dazi di ritorsione su merci statunitensi per un totale di 70 miliardi di euro, ha dichiarato il Commissario per il Commercio Maros Sefcovic.

Questa misura è una risposta diretta alle politiche commerciali adottate dagli Stati Uniti.

The European Union has prepared tit-for-tat tariffs for US goods totaling 270 bln, Trade Commissioner Maros Sefcovic said.