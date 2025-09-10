CARABINIERI – VARESE * CASTELLANZA: «AGGREDISCE LA SUA EX CONVIVENTE A COLTELLATE, ARRESTATO 33ENNE»

18.29 - mercoledì 10 settembre 2025

In data 09 settembre 2025, alle h 12 circa, pattuglie della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio intervenivano in Castellanza, via Cardinal Ferrari nr. 3, a seguito di segnalazione pervenuta al NUE 112 relativa ad aggressione da parte di uomo armato di coltello. Veniva riscontrato dagli operanti che una donna, 24enne italiana, era stata attinta da diverse coltellate e trasportata presso l’ospedale di Legnano, mentre l’aggressore, un 33enne italiano, residente a Marnate, veniva rintracciato presso l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza ove si era recato autonomamente.

Dagli accertamenti esperiti emergeva che l’uomo si era recato presso l’abitazione della sua ex convivente pretendendo di entrare. Alla opposizione della donna, scavalcava la finestra al piano terra e accedeva in cucina, reperiva un coltello da cucina in loco e la colpiva più volte sino a rompere il coltello stesso. La vittima riusciva ad uscire dall’appartamento ma una volta raggiunto il cortile condominiale antistante veniva raggiunta e colpita ulteriormente con calci alla testa.

L’uomo, feritosi ad una mano nel corso dell’aggressione, con il coltello dallo stesso utilizzato, è stato tratto in arresto dalla Stazione Carabinieri di Castellanza, e si trova piantonato presso il predetto nosocomio, successivamente, al termine della degenza verrà associato presso la locale casa circondariale. La parte offesa ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, ha subito diverse coltellate superficiali alle braccia e due più importanti al rene sinistro e all’altezza del collo. La donna aveva interrotto la loro convivenza in Marnate lo scorso mese di giugno, trasferendosi a Castellanza con le due figlie minori avute dall’uomo, che attualmente sono state affidate alla nonna materna.