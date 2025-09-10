Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «COSA SUCCEDE ALLA RUSSIA CHE VIOLA LO SPAZIO AEREO DELLA POLONIA CON I DRONI? CI RISIAMO»

18.15 - mercoledì 10 settembre 2025

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la situazione dei droni abbattuti in Polonia.

“Cosa succede alla Russia che viola lo spazio aereo della Polonia con i droni? Ci risiamo!”, ha scritto il leader statunitense sulla sua pagina Truth Social.

US President Donald Trump commented on the situation with the downed drones in Poland.

“What’s with Russia violating Poland’s airspace with drones? Here we go!” the US leader wrote on his Truth Social page.

