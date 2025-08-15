AMSI – UNITI PER UNIRE – AISC NEWS * GAZA: AODI, «IL CARDINALE ZUPPI IN VATICANO HA LETTO I NOMI DEI BAMBINI UCCISI DAL 7 OTTOBRE, “ATTO DI GIUSTIZIA E VERITÀ”»

10.06 - venerdì 15 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Cardinale Zuppi ha letto i nomi dei bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre. Il professor Foad Aodi: «Restituire un nome e una dignità a chi non c’è più è un atto di giustizia e verità».

In un momento in cui la popolazione di Gaza vive una delle crisi umanitarie più gravi della storia recente – con ospedali distrutti, aiuti umanitari bloccati e bambini che muoiono per fame e malattie prevenibili – il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza episcopale Italiana, ieri sera nel cortile di San Damaso in Vaticano ha letto in pubblico i nomi di tutti i bambini uccisi dal 7 ottobre 2023.

A nome della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai), dell’Unione Medica Euromediterranea (Umem), del Movimento Internazionale Uniti per Unire e di Aisc News, il professor Foad Aodi, Presidente Onorario Co-mai, Presidente Umem, Presidente Uniti per Unire e Direttore Aisc News (Agenzia Mondiale Britannica Informazione Senza Confini), medico, giornalista internazionale, esperto di salute globale, da Cesenatico, esprime gratitudine e sostegno per questo gesto di memoria e rispetto dei bambini uccisi e non hanno nessuna colpa.

«Il Cardinale Zuppi ci ricorda che dietro ogni numero c’è una vita interrotta -dichiara Aodi-. Leggere uno per uno i nomi di questi bambini significa restituire loro dignità, ricordare che non sono “danni collaterali” ma esseri umani strappati alla vita. È un atto che richiama la coscienza di tutti e invita a fermare questa catena di dolore».

Il professor Aodi sottolinea che ogni giorno a Gaza la vita dei bambini è minacciata non solo dalle bombe, ma anche dalla mancanza di cibo, acqua potabile e cure mediche.

«Chiediamo un cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari sicuri e un impegno concreto della comunità internazionale -aggiunge-. La pace non può attendere e non può esserci pace senza giustizia».