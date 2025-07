AGCOM * ACCESSO RETE FISSA: «AVVIATA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROPOSTA DI ANALISI DEI MERCATI»

11.06 - giovedì 31 luglio 2025

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 30 luglio 2025, ha deliberato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, l’avvio della consultazione pubblica relativa alla proposta di analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa.

La consultazione si inserisce nel procedimento di analisi dei mercati avviato con la delibera n. 315/24/CONS a seguito della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM e tiene conto degli esiti della precedente consultazione pubblica, avviata con delibera n. 103/25/CONS, sulla verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di operatore wholesale only (impresa attiva esclusivamente sul mercato all’ingrosso) ai sensi dell’articolo 91, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sul presupposto, all’esito della verifica, del riconoscimento a FiberCop S.p.A. della qualifica di operatore wholesale only, l’Autorità ha dunque analizzato i mercati dell’accesso alla rete fissa ed elaborato l’aggiornamento del quadro regolamentare.

L’analisi segue i passaggi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche e prevede la definizione merceologica e geografica dei mercati rilevanti (mercati nn. 1 e 2 della raccomandazione europea), la valutazione della sussistenza del significativo potere di mercato in capo a FiberCop su una parte di questi mercati e la declinazione del quadro rimediale applicabile a quest’ultima.

I rimedi, individuati dal Codice come proporzionali e applicabili all’operatore qualificato wholesale only, sono di accesso, di non discriminazione e di imposizione di prezzi equi e ragionevoli e sono stati declinati dall’Autorità anche tenendo conto dell’attuale Master Service Agreement (MSA) che, a seguito dell’operazione di separazione della rete, regola i rapporti tra FiberCop e TIM.

La consultazione pubblica avrà termine il 22 settembre 2025.