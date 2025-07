TASS * «ATTACCO NOTTURNO DI DRONI UCRAINI SULLE REGIONI RUSSE, INTERFERENZE AI TRASPORTI E INCENDI BOSCHIVI»

10.22 - giovedì 31 luglio 2025

Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 32 veicoli aerei senza pilota ucraini durante la notte nelle regioni russe. Il traffico dei treni passeggeri nella tratta ferroviaria Kotelnikovo-Kanalnaya nella regione di Volgograd è stato sospeso a causa della caduta di detriti di droni ucraini; non sono state riportate vittime. Il tempo massimo di ritardo segnalato dalle ferrovie russe è stato superiore a quattro ore. I droni ucraini hanno attaccato un impianto industriale nella regione di Penza; non ci sono vittime o distruzioni, un incendio successivo è in fase di spegnimento, ha riferito il governatore Oleg Melnichenko. Detriti dei droni caduti hanno provocato un incendio in un’area boschiva vicino all’autostrada M-4 Don nella regione di Rostov, senza causando vittime, ha dichiarato il governatore facente funzione Yury Slyusar.

What we know about a Ukrainian overnight drone attack on Russian regions:

Alert air defense forces intercepted and destroyed 32 Ukrainian unmanned aerial vehicles (UAVs) over Russian regions overnight

Passenger train traffic at the Kotelnikovo-Kanalnaya railway section in the Volgograd Region was halted due to the fall of Ukrainian UAV debris; no casualties were reported

The maximum delay time is more than four hours, the Russian Railways said

Ukrainian UAVs attacked an industrial enterprise in the Penza Region; there are no casualties or destruction, an ensuing fire is being eliminated, Governor Oleg Melnichenko reported

Falling UAV debris set fire to a forest area near the M-4 Don highway in the Rostov Region, there are no casualties, acting Governor Yury Slyusar said