VVF CORPO PERMANENTE – TRENTO * SERPENTE VIA GRAMSCI: «RITROVATO IL PROPRIETARIO DEL RETTILE, GLI È STATO RICONSEGNATO»

19.05 - venerdì 1 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel primo pomeriggio si è presentato presso il Comando dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento il legittimo proprietario del serpente recuperato ieri sera in Via Gramsci a Trento. Dopo aver verificato l’effettiva proprietà, il rettile è stato riconsegnato.

Un ringraziamento agli organi di stampa che hanno divulgato la notizia dell’avvenuto ritrovamento permettendo al proprietario di rientrare in possesso dell’animale uscito accidentalmente dal suo terrario.

*

C.S.E. Roberto Degasperi

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Antincendi e Protezione Civile

CORPO PERMANENTE VIGILI DEL FUOCO TRENTO