CENTO PER CENTO ANIMALISTI * GRANDI CARNIVORI: «MINACCE DI AVVELENAMENTO DEI LUPI IN TRENTINO, L’AUTORE DEL VOLANTINO VENGA SCOVATO»

18.21 - venerdì 1 agosto 2025

Minacce di avvelenamento dei Lupi in Trentino – il delinquente venga scovato. Da ieri sui social e non, sta girando questa foto (allegata), sembra sia reale e che l’autore abbia affisso questo volantino in zona Tesino, più precisamente Telve.