VOYAT (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO) – INTERROGAZIONE * EX BARETTO STAZIONE: «DEGRADO ALLE PORTE DELLA CITTÀ, L’AMMINISTRAZIONE COME INTENDE AGIRE?»

Diversi cittadini ci segnalano il degrado presente presso Ex Baretto Piazza Dante con p.ed 3506 in cc Trento. La zona in questione si trova in un punto estremamente rilevante dal punto di vista di immagine turistica e residenziale, essendo praticamente davanti all’uscita principale della stazione ferroviaria di Trento e lungo un tratto di marciapiede particolarmente frequentato trovandosi nei pressi del sottopasso che collega Corso Buonarroti e Cristo Re al centro della città.

L’area appare trascurata, con segni di abbandono e degrado che compromettono l’immagine e la vivibilità dell’area, si percepisce chiaramente come da immagini allegate, che l’area viene abitualmente utilizzata come dormitorio la zona riparata dell’ex baretto e come latrina la zona limitrofa dei cespugli. A tal proposito, nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta Comunale chiedendo un intervento urgente per ripristinare il decoro, la sicurezza e una tempestiva sanificazione dell’area, così da migliorare l’ambiente per residenti e persone che transitano nelle vicinanze della piazza e illustrarci quale sarà il futuro del Ex Baretto.

Alex Voyat – Consigliere Comunale Giorgia Meloni Fratelli d’Italia