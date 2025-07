A.C. TRENTO * CALCIO: «UFFICIALIZZATA UNA NUOVA AMICHEVOLE, DOMENICA AL BRIAMASCO I GIALLOBLÙ AFFRONTERANNO L’INTERU23»

21.14 - giovedì 24 luglio 2025



Ufficializzata una nuova amichevole: domenica al Briamasco il Trento affronterà l’InterU23. Il precampionato gialloblù si arricchisce di una nuova sfida amichevole. Dopo il test contro il Sassuolo, domenica 27 luglio alle ore 18.30 il Trento ospiterà allo Stadio Briamasco l’InterU23, al suo esordio assoluto dopo essere stata ammessa alla Serie C Sky Wifi nella giornata odierna.

Dopo l’amichevole disputata contro il Sassuolo a Ronzone, il Trento si appresta a tornare in campo per un nuovo test precampionato. Domenica 27 luglio alle ore 18.30, allo Stadio Briamasco, la squadra guidata da mister Luca Tabbiani affronterà l’Inter U23, formazione ufficialmente ammessa nella giornata odierna al prossimo campionato di Serie C Sky Wifi. Quella contro i nerazzurri sarà la prima di tre amichevoli per i gialloblù, tutte in programma nell’impianto cittadino. Sabato 2 agosto (ore 20.30) sarà la volta dell’Hellas Verona Under 20, mentre mercoledì 6 agosto (ore 18.30) toccherà alla Roma Under 20.

Il costo del biglietto, sia per la Tribuna Nord sia per la Curva Mair, è fissato per ciascun incontro a 10 euro per gli over 18 e 5 euro per gli under 18. La prevendita per la partita contro l’Inter U23 prenderà il via domani, venerdì 25 luglio, alle ore 12. I tagliandi saranno acquistabili online sul sito di Vivaticket, presso i rivenditori autorizzati presenti sul territorio, al Trento Store di Piazza S. Maria Maggiore 6 (aperto venerdì 25 luglio dalle ore 15 alle 18) e, infine, alla biglietteria dello Stadio Briamasco, che aprirà al pubblico domenica 27 luglio a partire dalle ore 16.30.