TRENTINO TRASPORTI * SCIOPERO: «VENERDÌ 5/9 IL PERSONALE FERROVIARIO E GLI ADDETTI ALLE BIGLIETTERIE DEL SETTORE FERROVIARIO GARANTIRANNO IL SERVIZIO DALLE 05.30 ALLE 08.30 E DALLE 16.00 ALLE 19.00»

08.58 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si informa che per il giorno VENERDÌ 05 SETTEMBRE 2025 il Sindacato SGB ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale ferroviario. Le motivazioni nazionali della proclamazione, con riferimento alle Aziende che svolgono attività ferroviaria nel comparto TPL, sono da ricondurre “alla mobilitazione in solidarietà con i lavoratori cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie”.

In tale giornata il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: • Servizio Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo- Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa. Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.

Si informa che non sono disponibili dati di adesione relativi a precedenti scioperi proclamati dalla medesima sigla sindacale di pari durata riferiti al personale ferroviario di Trentino trasporti S.p.A.