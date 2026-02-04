TRENTINO TRASPORTI * MILANO CORTINA 2026: «OLIMPIADI, DA DOMANI 5 FEBBRAIO ATTIVI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VAL DI FIEMME» (LINK ORARI)

20.33 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Da domani 5 febbraio sono attivi i servizi di trasporto pubblico per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Avvio dei servizi di trasporto pubblico per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Si informano i Gentili Clienti che a partire dal 5 febbraio 2026 sono attivi i servizi di trasporto potenziati per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in val di Fiemme.

Tutti gli orari delle linee di trasporto pubblico sono disponibili sul sito: https://www.trentinotrasporti.it/olimpiadi2026

Verrà aperta al pubblico l’autostazione di Cavalese, dotata di parcheggio interrato per 135 posti auto, biglietteria e sala d’attesa con bar.

Le principali linee di trasporto pubblico

La linea B101 con autobus a biometano ed elettrici

La linea B101 Ora – Castello di Fiemme – Cavalese – Predazzo – Moena – Penia è intensificata per il periodo dal 5 al 23 febbraio 2023 per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

È previsto un collegamento orario da Ora Stazione FS in andata e ritorno fino a Penia che ferma anche alla stazione di Cavalese, a Tesero Piazza Battisti (da dove con la linea TS02 si può scendere al Bus Terminal di Tesero, e con un breve percorso a piedi arrivare al TESERO CROSS-COUNTRY STADIUM) e Predazzo rotatoria nord (dove c’è l’accesso al PREDAZZO SKI JUMPING STADIUM).

La società impiegherà anche i nuovi autobus extraurbani a metano alimentati con biometano.

Oltre a questo c’è il collegamento in val di Fiemme e Fassa; da Castello di Fiemme ogni ora e da Cavalese ogni 20 minuti fino a Penia effettuato anche con i nuovi autobus elettrici della società.

Le linee di trasporto in val di Fiemme per le Olimpiadi

La linea TS02 collega piazza Battisti di Tesero lungo la S. S. 48 delle Dolomiti al Bus Terminal Tesero; di qui un breve percorso a piedi conduce al TESERO CROSS-COUNTRY STADIUM del Lago di Tesero sede delle gare di sci nordico delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sono previste corse ogni 15 minuti in andata e ritorno.

La linea TS03 collega il parcheggio FPR1 Molina di Fiemme Lido: (da 108 posti auto),

il parcheggio FPR2 Azienda ittica Masi: (440 posti auto di cui 18 stalli PRM, per Persone a Ridotta Mobilità) al Bus Terminal Tesero: di qui un breve percorso a piedi conduce al TESERO CROSS-COUNTRY STADIUM sede delle gare di sci nordico delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sono previste corse ogni 30 minuti

La linea TS04 collega il parcheggio FPR6 Campo Sportivo di Moena, il parcheggio per autobus dei gruppi organizzati FPR5 Moena Bore, il parcheggio FPRS 4 Predazzo Bore, la fermata di Predazzo rotatoria nord e Predazzo Corso Degasperi al centro di Tesero, Piazza Battisti, dove parte la linea TS02.

Sono previste corse ogni 30 minuti

Le corse speciali nei giorni di gara

Nei giorni delle competizioni delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 in val di Fiemme sono previste corse aggiuntive dai parcheggi di attestamento, da 2 ore prima dell’evento a subito dopo la fine dell’evento.

I parcheggi di attestamento

Sul sito web è disponibile l’elenco dei parcheggi di attestamento con le linee di adduzione e le posizioni GPS.

Le corse serali

È previsto un aumento delle corse serali per seguire gli eventi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 in val di Fiemme.

• B113 CAVALESE – DAIANO – CARANO – TESERO – CAVALESE

• B122 PREDAZZO-P.SSO ROLLE-FIERA DI P

• B112 CAVALESE – DAIANO – VARENA

• B111 CAVALESE – CARANO – VILLAGGIO VERONZA

• B101 CAVALESE-PREDAZZO-MOENA-CANAZEI-PENIA

• B102 TRENTO – CEMBRA – CAPRIANA – CAVALESE

Il trasporto è gratuito.

In accordo con gli enti concedenti il servizio, è prevista la libera circolazione gratuita nel periodo dal 5 febbraio al 17 marzo sulle seguenti linee extraurbane su gomma di Trentino trasporti:

1. servizi extraurbani delle valli di Fiemme e Fassa: linee B101-B109-B111- B112-B113-B120-B122-B123 (fino a Passo San. Pellegrino);

2. collegamento Trento-Egna-Cavalese linea B104;

3. collegamento Trento-Val di Cembra-Cavalese linea B102

4. collegamento Trento-Val Floriana-Cavalese linea B103

5. le linee TS02, TS03 e TS04 e tutti i servizi di rinforzo previsti nel periodo olimpico e paralimpico.

Le regole a bordo.

Si ricordano le regole di viaggio:

• Le corse autobus:

o non effettuano trasporto di biciclette al seguito;

o sono ammessi animali di affezione con museruola e guinzaglio non più lungo di 1,5 metri: è sempre ammesso il cane di assistenza;

o non è possibile trasportare monopattini elettrici;

o i passeggini dovranno essere ripiegati nella bagagliera dell’autobus.

*