TRENTINO SVILUPPO * SKI AREA PREDAIA: «APERTA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AVRANNO TEMPO FINO IL 5/9»

Trentino Sviluppo, aperta la manifestazione d’interesse per la Ski Area Predaia. La stazione della Val di Non, di proprietà della società di sistema provinciale, è una palestra di avviamento allo sci per bambini, famiglie e giovani atleti. Avviata la ricerca di un gestore

Gli operatori economici interessati avranno tempo fino a venerdì 5 settembre per manifestare interesse alla gestione degli impianti funiviari e di innevamento della Ski Area Predaia, in Val di Non. Risolto nel dicembre scorso il rapporto con la società concessionaria e chiusa la stagione invernale grazie ad una associazione sportiva dilettantistica locale, l’obiettivo di Trentino Sviluppo, proprietaria degli impianti, è quello di trovare un nuovo gestore per la stagione invernale 2025/2026.

La stazione di Predaia si compone di una sciovia monoposto “Ciasazza”, due tappeti e relativi impianti di innevamento, e ricopre un ruolo importante come palestra di avviamento allo sci per i bambini e giovani atleti della Val di Non che, una volta appresi i rudimenti dello sport, potranno cimentarsi con le piste circostanti, come quelle della Mendola.

«L’auspicio – commenta l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni – è quello di attivare un modello di gestione analogo a quello della ski area di Bolbeno-Borgo Lares, dove grazie all’attivazione e all’impegno di diversi attori locali, l’inverno scorso oltre un migliaio di bambini della zona hanno potuto imparare a sciare».

La manifestazione d’interesse per la Ski Area Predaia è rivolta ai soggetti in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale per la conduzione della stazione, in vista della riapertura della prossima stagione invernale, da domenica 21 dicembre 2025 sino alla conclusione naturale della stagione stessa, come da avviso pubblico consultabile sul sito: www.trentinosviluppo.it