TORNEO INTERNAZIONALE “CITTÀ DELLA PACE” – ROVERETO (TN) * PROGETTO VOLONTARI TDP2026: «APERTE LE ISCRIZIONI, GIOVANI COINVOLTI NELL’ORGANIZZAZIONE DAL 3 AL 5 /4»

08.49 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

38° Torneo Internazionale “Città della Pace” Rovereto e Vallagarina 3, 4, 5 aprile 2026.

Aperte le iscrizioni per il progetto Volontari TDP2026,I giovani saranno coinvolti nell’organizzazione del Torneo Internazionale “Città della Pace”.

Aperte le iscrizioni per il progetto Volontari TDP2026 del Torneo Internazionale “Città della Pace” di Rovereto, in programma nel weekend di Pasqua. Un’esperienza unica e indimenticabile, che permette ai giovani di essere un tassello fondamentale di questo evento, mettendosi in gioco e mettendo in pratica le proprie competenze, creando legami e amicizie. Il progetto Volontari TDP2026 ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani nell’organizzazione del Torneo. Negli anni, questa iniziativa ha coinvolto centinaia di giovani, rendendoli parte attiva di un evento che va oltre lo sport, promuovendo la cultura della pace e dell’inclusione.

ll progetto Junior Team, attivo da oltre dodici anni, rappresenta un’importante iniziativa di cittadinanza attiva e formazione. Attraverso il coinvolgimento diretto nell’organizzazione del Torneo Internazionale “Città della Pace”, i ragazzi hanno l’opportunità di sviluppare competenze trasversali e di vivere un’esperienza significativa in un contesto multiculturale.

La partecipazione al progetto Volontari TDP2026 consente infatti ai partecipanti di sperimentare attività di volontariato in un evento sportivo internazionale; acquisire e mettere in pratica le proprie competenze organizzative, linguistiche e comunicative; confrontarsi con persone provenienti da diversi Paesi, favorendo l’apertura interculturale; rafforzare il senso di appartenenza al territorio e la capacità di rappresentarlo; promuovere i valori dello sport, della pace e della collaborazione. Il progetto costituisce un’occasione preziosa per integrare i percorsi scolastici con esperienze di apprendimento non formale, rafforzando competenze e valori fondamentali per la crescita personale e civica dei partecipanti.

I volontari saranno impegnati durante il Torneo nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2026. Saranno chiamati a svolgere alcuni compiti fondamentali per la riuscita del torneo, a seconda di quelle che sono le loro attitudini e delle esigenze del Comitato Organizzatore. I volontari si divideranno in due “squadre”:

• Junior Team: aperto ai giovani a partire dalla 1ª superiore, suddiviso in tre settori:

o Logistica: gestione dei siti gara, eventi collaterali, info point e merchandising.

o Accompagnamento: supporto alle squadre straniere o provenienti da fuori regione.

o Comunicazione e Animazione: gestione dei momenti di animazione, social e media.

• Action Team: dedicato a chi ha concluso le scuole superiori, con maggiori responsabilità, come il coordinamento di piccoli gruppi dello Junior Team e la gestione di aspetti chiave dell’evento, in base alle proprie attitudini (come ad esempio la gestione dei siti gara, della comunicazione, degli eventi, dell’animazione, della gestione dei risultati…)

Non ci sono limiti di età; chi ha terminato le scuole superiori potrà scegliere se iscriversi nello Junior Team o nell’Action Team.

Per garantire un’esperienza formativa completa, sono previsti tre momenti di formazione, il 7 marzo, 21 marzo e 1 aprile, oltre ad una serie di momenti di approfondimento dedicati all’Action Team.

Per partecipare alla selezione è necessario accedere al sito ufficiale (www.torneodellapace.com) e compilare la scheda di adesione in ogni sua parte. È possibile iscriversi fino al 10 febbraio alle 20.

La selezione, a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, prenderà in considerazione le seguenti voci, attribuendo un punteggio che andrà a formare una graduatoria:

a) motivazione: al volontario sarà richiesto di scrivere le motivazioni che lo spingono a partecipare a questa esperienza e quali siano i suoi obiettivi e le sue aspettative;

b) contenuto multimediale di presentazione: invio di un contenuto in cui il volontario si presenta e racconta delle proprie vocazioni/propensioni e dei suoi interessi, a scelta tra video, audio, immagine/collage, presentazione, ecc…

Entro il 20 febbraio verrà pubblicata sul sito www.torneodellapace.com la lista dei volontari selezionati e di quelli inseriti in “lista d’attesa”. I volontari selezionati verranno contattati via mail e dovranno obbligatoriamente rispondere confermando la loro partecipazione al progetto.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni è possibile contattare il Comitato Organizzatore all’indirizzo di posta elettronica juniorteam@torneodellapace.com o su Whatsapp al 327 8011853.