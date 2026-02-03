COLDIRETTI TN-AA * “NOTTI GIALLE”: «PREDAZZO DIVENTERÀ IL CUORE PULSANTE DELL’AGRICOLTURA TRENTINA, DAL 6 AL 21 FEBBRAIO»

08.43 - martedì 3 febbraio 2026

Dal 6 al 21 febbraio Predazzo diventerà il cuore pulsante dell’agricoltura trentina grazie alle “Notti Gialle”, il progetto promosso da Coldiretti Trentino Alto Adige per valorizzare la filiera corta, le produzioni locali della Val di Fiemme e del Trentino Alto Adige e rafforzare il legame tra agricoltori, cittadini e territorio.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 6 febbraio alle ore 16.00, con l’apertura della tensostruttura coperta e riscaldata che ospiterà l’iniziativa per tutta la durata dell’evento. Ogni giorno, dalle 16 alle 21, Predazzo offrirà a residenti, turisti e sportivi un luogo di incontro, degustazione, cultura e intrattenimento, in un periodo di grande afflusso legato alla stagione invernale e allo sport.

“Le Notti Gialle –afferma il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi- nascono con l’obiettivo di raccontare e rendere visibile il valore dell’agricoltura di montagna come presidio economico, ambientale e sociale. All’interno della struttura troveranno spazio la vendita diretta dei prodotti agricoli del territorio, un’area ristoro con piatti della tradizione e cibo agricolo di strada, un palco per la musica dal vivo, gli show cooking e le dimostrazioni culinarie, oltre a un’area dedicata agli incontri e al confronto: il Salotto Coldiretti”.

Lo spazio adiacente allo Sporting Center di Predazzo si trasformerà così in un vero villaggio agricolo, dove sarà possibile incontrare i produttori locali, conoscere le loro storie, degustare formaggi, salumi, miele, conserve, prodotti da forno e scoprire come la qualità del cibo sia il risultato di un lavoro quotidiano che tutela la montagna, i boschi e il paesaggio.

Elemento qualificante dell’iniziativa sarà il programma culturale e divulgativo che accompagnerà le serate. Ogni giorno ci saranno esibizioni dal vivo di band e dj locali, e nel Salotto Coldiretti si svolgeranno incontri tematici, convegni e momenti di approfondimento dedicati all’agroalimentare, alla sostenibilità, all’economia di montagna, al turismo responsabile, ai giovani e all’innovazione. Accanto alla dimensione dell’intrattenimento, Coldiretti Trentino Alto Adige intende offrire uno spazio di riflessione aperto al pubblico, con un linguaggio chiaro e accessibile.

All’interno delle Notti Gialle sarà coinvolta anche la Fondazione Aletheia che porterà contenuti scientifici e divulgativi sul legame tra alimentazione e salute, sulla dieta equilibrata e sull’importanza di educare a un consumo consapevole, con particolare attenzione ai temi dell’obesità, della qualità dei cibi e della stagionalità.

“Le Notti Gialle –aggiunge il presidente Barbacovi-vogliono raccontare un Trentino autentico, fatto di lavoro, tradizioni, qualità delle produzioni e tutela dell’ambiente, mostrando come il mangiar bene sia parte integrante di uno stile di vita sano. Con questa iniziativa Coldiretti Trentino Alto Adige intende valorizzare il lavoro degli agricoltori locali, promuovere l’agricoltura di montagna come modello di sostenibilità, rafforzare il rapporto diretto tra produttore e consumatore ed educare al valore del cibo come bene comune.

Le Notti Gialle vogliono quindi essere un momento di comunità e di festa, ma anche un racconto vivo del Trentino agricolo e dei suoi valori, per ribadire che l’agricoltura è il primo presidio di bellezza, di salute e di futuro per i territori di montagna”.

Convegni

Sono previsti inoltre tre momenti di approfondimento, dedicati a temi chiave per il territorio e l’agricoltura di montagna:

“Le Olimpiadi della salute si giocano a tavola” – martedì 10 febbraio: un incontro su sport e alimentazione come strumenti fondamentali di prevenzione e benessere.

“Il sistema forestale trentino: istituzioni, ricerca e territori per una gestione sostenibile” – mercoledì 18 febbraio: confronto sulla gestione sostenibile delle foreste e sul futuro del patrimonio boschivo trentino.

“La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche attraverso il territorio” – giovedì 19 febbraio: focus sul legame tra prodotti di qualità, identità territoriale e sviluppo sostenibile.