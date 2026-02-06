SEN. BIANCOFIORE (CVI- NOI MODERATI -UDC) * REFERENDUM COSTITUZIONALE: «BENE NORDIO SULLA SPECIALITÀ IN ALTO ADIGE, IN CASO DI VITTORIA DEL SÌ CI SARANNO CORRETTIVI»

10.38 - venerdì 6 febbraio 2026



Biancofiore – CVI- Noi Moderati -UDC: Bene Nordio su specialitá Alto Adige. In caso di vittoria del si, ci saranno correttivi.

La senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo Civici d’Italia Noi Moderati, Udc al Senato, dopo aver partecipato sabato us, su invito del procuratore capo della corte di appello di Trento Gramola, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha fatto proprio il pertinente allarme del Procuratore Generale Mistri circa i probabili effetti della vittoria del sì al Referendum costituzionale sugli uffici giudiziari di Bolzano.

Come noto infatti, l’Alto Adige é caratterizzato da un concorso unico per i magistrati per via dell’obbligo del bilinguismo che permette il turnover- per ovvi motivi di copertura dei ruoli, tra Pm e giudici, esattamente ciò a cui pone fine la riforma costituzionale. Dopo averne discusso in quella sede anche con il Presidente della Provincia Autonoma Arno Kompatscher e concordato la necessità di addivenire a soluzioni che coprano in toto i ruoli vacanti e non ingessino l’attività giudiziaria, stamane la Senatrice ha incontrato il ministro Nordio per sensibilizzarlo sulla specialità dell’Alto Adige e immaginare un bouquet di soluzioni che certamente passeranno dai decreti attuativi o da norme ad hoc.

Come già aveva rivelato il Presidente Kompatscher, il Ministro Nordio -pienamente istruito sulla materia, ha dato la più ampia disponibilità, in caso di vittoria del sì, ad affrontare per via immediata la peculiarità dell’Alto Adige, evitando che in qualsivoglia maniera vi possa essere un blocco delle attività giudiziarie.