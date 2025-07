ROTARY TRENTINO NORD * RIVA DEL GARDA: «PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA IL PRESIDENTE USCENTE OSCAR PALLAORO E GIANLUCA DEGLI AVANCINI»

14.47 - martedì 15 luglio 2025

Rotary Trentino Nord, passaggio delle consegne. Il 24 giugno scorso, nella splendida cornice di Spiaggia Olivi di Riva del Garda si sono riuniti i soci del club Rotary Trentino Nord per il “passaggio del collare” tra il presidente uscente, il commercialista dott. Oscar Pallaoro, e il presidente eletto avv. Gianluca degli Avancini. Nel corso della serata il presidente uscente ha ripercorso l’annata 2024-2025 volta al termine con il mese di giugno, ringraziando il consiglio direttivo uscente e tutti i soci per il significativo apporto che è stato determinante per la realizzazione dei numerosi “service” a servizio della collettività, tra i quali le donazioni in favore di “Villa Rizzi” che opera a Trento Loc. Sardagna, il progetto “Erogatori dell’acqua” all’interno dei centri prelievo, gli “Happy Camp”, il concerto di Natale nel Duomo di Trento e molti altri; il presidente entrante Gianluca degli Avancini, martedì 8 luglio, in occasione della presentazione del nuovo anno sociale presso la nota Azienda Agricola Maso Poli di Pressano di Lavis (TN), di proprietà della famiglia Togn, ha raccolto il testimone passatogli da Oscar Pallaoro esprimendo gratitudine ai soci e al neo consiglio direttivo composto da Renato Tomasi, Stefano Berni, Stefano Fattor, David Cerdà, Marco Franzinelli, Corrado Tononi, Romina Togn, Oscar Pallaoro e Christian Marchi.

Il neo presidente nel corso della presentazione dell’annata ha ricordato che “La più grande risorsa del Rotary non è la nostra storia, i nostri progetti o la nostra ineguagliabile portata globale. Sono i nostri soci”; ha voluto quindi ribadire l’importanza della valorizzazione dei propri soci con particolare attenzione anche all’individuazione di nuovi aspiranti soci che condividano gli ideali del Rotary e che possano essere – come dice il messaggio del Rotary International per l’anno 2025-2026 – “United for good” ovvero uniti per fare del bene nella comunità attraverso i progetti di service in favore della collettività.

Il Rotary Club Trentino Nord, nello spirito di servizio che da sempre contraddistingue le iniziative Rotariane, anche nell’annata che va definendosi, dedicherà particolare attenzione a service e iniziative legate al territorio e alla nostra comunità.