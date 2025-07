RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “EXPO RIVA SCHUH“: «EVOLUZIONE DEL BRAND E NUOVO LOGO, PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SETTORE»

14.29 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Expo Riva Schuh guarda avanti: evoluzione del brand e nuovo logo Expo Riva Schuh rinnova logo e identità per riflettere innovazione, efficienza e flessibilità. Tre i pilastri: punto di partenza del business globale, sinergia tra mercato internazionale e specificità locali, e ruolo di partner di business per gli operatori. L’evoluzione risponde alle nuove sfide del settore calzaturiero internazionale.

Expo Riva Schuh, la fiera internazionale che da più di 50 anni è riferimento nel settore delle calzature e degli accessori, presenta il rinnovamento della propria identità di marca, sintetizzata anche in un nuovo logo. Questo cambiamento nasce per riflettere e valorizzare le profonde innovazioni che la manifestazione ha introdotto negli ultimi cinque anni, con l’obiettivo di sostenere gli operatori del settore nell’affrontare con successo le sfide di un mercato sempre più complesso e dinamico.

La scelta di aggiornare il brand si colloca in un percorso coerente di sviluppo che Expo Riva Schuh ha intrapreso con determinazione, orientandosi verso l’innovazione e l’efficienza. La fiera si è affermata non solo come punto di riferimento commerciale, ma anche come piattaforma globale per lo scambio di idee, di formazione e la presentazione di progetti innovativi, in risposta alle richieste di flessibilità, sostenibilità e personalizzazione imposte dal mercato attuale. La nuova identità visiva e di comunicazione si articola su tre elementi chiave che sintetizzano perfettamente il ruolo strategico della manifestazione.

“Il business comincia qui” – Expo Riva Schuh conferma e rafforza il suo posizionamento come punto di partenza fondamentale per il business internazionale di calzature. La fiera è il luogo privilegiato in cui espositori e buyer possono anticipare i trend, esplorare opportunità di collaborazione e attivare nuove relazioni commerciali.

“Flessibilità globale, efficienza locale” – La fiera è concepita per offrire massima flessibilità agli operatori, integrando dimensione globale e specificità locale. Expo Riva Schuh garantisce agli espositori una piattaforma efficace per entrare rapidamente in contatto con nuovi mercati, rispondendo puntualmente alle esigenze locali, grazie a soluzioni innovative e adattabili.

“È la fiera che lavora con te” – Expo Riva Schuh si propone come un partner operativo e concreto, orientato al servizio. Il suo ruolo non è soltanto quello di offrire spazio espositivo, ma di lavorare attivamente insieme agli operatori, proponendo soluzioni, servizi personalizzati e momenti di approfondimento che supportano la crescita del business e l’adattamento alle evoluzioni del mercato.

La nuova identità visiva della manifestazione riflette queste caratteristiche di innovazione, flessibilità e collaborazione. Il logo, semplice e immediato, capace di dialogare anche con la rinnovata identità di Gardabags, trasmette con chiarezza il messaggio di una fiera moderna, funzionale e service-oriented. Ogni dettaglio del nuovo design è stato studiato per comunicare la volontà di Expo Riva Schuh di restare al passo con i tempi, mantenendo una riconoscibilità forte e coerente. Del resto, la decisione di rinnovare il brand giunge al culmine di un quinquennio di importanti trasformazioni che hanno visto Expo Riva Schuh diventare sempre più uno strumento indispensabile per chi opera nel settore. Dalle iniziative dedicate all’innovazione, come l’Innovation Village Retail, che ha portato in fiera startup innovative e soluzioni all’avanguardia, passando per l’Area Highlights dove vengono analizzati i principali trend di consumo, o i Market Focus, fino al rafforzamento del suo ruolo come hub strategico di scambio internazionale tra i mercati occidentali e asiatici, Expo Riva Schuh ha saputo interpretare le esigenze del mercato contemporaneo.

“Con la nuova identità di marca, Expo Riva Schuh ribadisce il proprio impegno ad essere non solo un punto d’incontro commerciale, ma un vero e proprio partner operativo per gli operatori globali, pronto ad accompagnarli nelle sfide future del settore calzaturiero – dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. – Il nuovo logo e la nuova identità visiva, simbolo di questa evoluzione, accompagneranno la manifestazione nelle prossime edizioni, a partire dalla promozione di quella di gennaio 2026, segnando un nuovo capitolo nella sua storia fatta di continuità e cambiamento”.

Expo Riva Schuh e Gardabags guardano avanti, rafforzando contenuti inediti e progetti innovativi, confermando la solidità e l’affidabilità di un hub di business internazionale.