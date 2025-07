COMUNE DI BOLZANO * «FRANZ E BEPI CONSEGNANO IL “CANEDERLO D’ORO”, PREMIO AL SINDACO CORRARATI»

14.20 - martedì 15 luglio 2025

Non solo sorrisi e ilarità. L’impegno contro ogni barriera dell’associazione “Felici e (S)contenti”

Momenti di ilarità e leggerezza hanno animato stamane la sala di Giunta comunale durante la consueta giornata di ascolto dei cittadini.

Il noto duo comico altoatesino Franz e Bepi ha fatto irruzione – come da tradizione – per consegnare al Sindaco Corrarati il celebre “Canederlo d’Oro”, versione locale del più noto Tapiro, già finito nella bacheca di diversi personaggi pubblici del territorio e non solo.

Il Sindaco ha accolto il gesto con il sorriso e con sportività, ringraziando i due comici per il simpatico riconoscimento.

L’episodio è avvenuto proprio mentre il Sindaco stava ricevendo un altro dono simbolico: una maglietta con lo slogan “Felici e (S)contenti”, a testimonianza dell’impegno verso una città più accessibile.

A consegnargliela Stefano Angeli e Fabio Gioachin, promotori di diverse iniziative per l’abbattimento delle barriere architettoniche a Bolzano.

Durante l’incontro, sono state illustrate al Sindaco proposte concrete volte a migliorare l’inclusività urbana, un tema che – ha detto il primo cittadino – l’amministrazione comunale intende affrontare con attenzione e determinazione.

La visita si è conclusa con una foto di gruppo: un momento conviviale per sottolineare, oltre la comicità e l’ironia, l’importanza del dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni e realtà del territorio.