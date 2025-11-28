Popular tags:
QUESTURA TRENTO * SICUREZZA: «RAFFORZATI I CONTROLLI A ROVERETO, 80 VERIFICHE E SEQUESTRI DI STUPEFACENTI ANCHE A CARICO DI MINORI»

16.08 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Per incrementare la sicurezza dei cittadini, anche questa settimana la Questura di Trento ha assegnato dei rinforzi della Polizia di Stato al Commissariato di Rovereto.

Il dirigente del Commissariato li ha utilizzati per un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quale sono stati impegnati agenti del Commissariato, unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e due unità cinofile.

Gli agenti hanno proceduto al controllo di parchi cittadini, piazze, pubblici esercizi, stazioni ferroviarie e bus, nonché degli spazi esterni delle principali scuole.
All’esito del servizio sono state controllate oltre 80 persone ed è stato sequestrato stupefacente, anche a carico di minori.
Analoghe attività verranno organizzate nelle prossime settimane.

