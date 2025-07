QUESTURA TRENTO * «MISURA CAUTELARE PER UN MEDICO, SOSPESO 12 MESI PER PRESUNTE MOLESTIE SUL LAVORO»

09.31 - martedì 29 luglio 2025

La Polizia di Stato, a Trento, ha dato applicazione ieri alla misura cautelare interdittiva della sospensione per 12 mesi dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un medico, accusato di violenza sessuale a seguito di alcune molestie poste in essere sul luogo di lavoro nei confronti di un’operatrice socio sanitaria.

A seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Trento e degli elementi probatori raccolti, la Procura della Repubblica aveva chiesto al G.I.P. l’adozione di una misura cautelare nei confronti del medico, che è stata emessa ed immediatamente eseguita dalla stessa Squadra Mobile.

All’uomo, inoltre, erano già state ritirate cautelarmente, da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, le armi in suo possesso, per sopravvenuta mancanza dei requisiti di buona condotta, presupposto necessario per poterle legittimamente detenere.

Si precisa che la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.