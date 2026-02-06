QUESTURA DI BOLZANO * «LA POLIZIA INTENSIFICA I CONTROLLI AL BRENNERO, DENUNCIATA UNA 21ENNE PER POSSESSO DI MARIJUANA»

10.30 - venerdì 6 febbraio 2026

LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA A BRENNERO UNA CITTADINA ITALIANA PER DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE

In concomitanza con lo svolgimento dei giochi olimpici Milano-Cortina il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha intensificato i servizi sul territorio con particolare attenzione ai controlli delle persone in ingresso in Italia attraverso il valico del Brennero.

I dispositivi, attuati da operatori del locale Commissariato con l’ausilio di personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine assegnato dal Dipartimento della P.S., si sono concentrati presso la stazione ferroviaria del Brennero, alla barriera autostradale di Vipiteno e lungo la S.S. 12 e hanno portato, dall’inizio del mese, all’identificazione di 557 persone e al controllo di 216 veicoli.

Inoltre, sono stati anche effettuati pattugliamenti congiunti sui treni provenienti da Innsbruck unitamente ad elementi della Polizia austriaca.

Nel corso dei suddetti controlli una cittadina italiana di 21 anni, rintracciata a bordo di un treno internazionale, è stata denunciata ai sensi dell’art.73 D.P.R. 309/90 in quanto trovata in possesso di 45 grammi di marijuana; nella circostanza gli Agenti sottoponevano la donna ad una verifica più approfondita avendo avvertito odore di sostanza stupefacente all’interno della carrozza ferroviaria.