TASS * «IL PRESIDENTE USA TRUMP ANNUNCIA COLLOQUI CON I LEADER EUROPEI, ACCORDO SULLA CRISI UCRAINA IN VISTA»

15.41 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che presto terrà colloqui con i leader dei paesi europei, i quali vogliono concludere un accordo sulla risoluzione del conflitto ucraino. Trump ha scritto su Truth Social: “Parlerò con i leader europei tra poco. Sono persone eccellenti che vogliono vedere realizzato un accordo”.

///

US President Donald Trump announced he would soon hold talks with leaders of European countries, who want to conclude an agreement on Ukrainian conflict settlement.

“Will be speaking to European Leaders in a short while. They are great people who want to see a deal done,” Trump wrote on Truth Social.

