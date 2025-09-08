PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VAL DI PEIO: «ATTERRAGGIO PRECAUZIONALE PER UN ELICOTTERO H125, DEL NUCLEO VIGILI DEL FUOCO»

17.49 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Val di Peio, atterraggio precauzionale per un elicottero H125. Nel primo pomeriggio di oggi, durante l’attività di trasporto rifiuti dal rifugio “Mantova” al Vioz, in val di Peio, un H125 (AS350B3e) in forze al Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento ha dovuto effettuare un atterraggio precauzionale. Nel corso dell’operazione, il mezzo I-MRML ha perso parte del carico trasportato.

Grazie alla prontezza e alla professionalità del pilota, la manovra è stata gestita in sicurezza, senza ulteriori criticità. L’elicottero è atterrato nella zona del Dos dei Cimbri, dove è ora presidiato dai Vigili del fuoco volontari di Peio. Come previsto dalle procedure di sicurezza, l’inconveniente tecnico ha richiesto l’immediata sospensione del volo. Sono in corso le verifiche tecniche sull’aeromobile per accertare eventuali danni e consentirne il rientro alla base.

Il Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento svolge quotidianamente attività complesse e mai scontate, al fianco della comunità trentina. Gli interventi di trasporto in quota rientrano tra i servizi periodici di supporto logistico.