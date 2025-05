PRO LOCO DI NOSELLARI * “BEE TREK”: «PER SCOPRIRE IL MONDO DELLE API, L’INAUGURAZIONE A LAVARONE (TN) IL 17-18/5»

20.10 - lunedì 5 maggio 2025

Il 17 e 18 maggio 2025 presso il Centro Congressi di Gionghi di Lavarone verrà inaugurato ufficialmente “Bee Trek”, un percorso dedicato alla scoperta del mondo delle api e dell’ecosistema che le circonda.

Bee Trek è un progetto ideato e realizzato dalla Pro Loco di Nosellari, il cuore pulsante della comunità dell’Oltresommo a Folgaria, un gruppo di volontari appassionati che da anni si dedica a valorizzare il territorio, le tradizioni e l’ambiente sull’Alpe Cimbra.

L’iniziativa rappresenta un’importante novità nel panorama turistico trentino, proponendosi come esperienza trasformativa che invita i visitatori a diventare esploratori consapevoli e custodi della natura. Il progetto verrà presentato attraverso un ricco programma di eventi che si svolgeranno durante il weekend inaugurale.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Sabato 17 maggio

15:00 – 15:30 | Saluti istituzionali

15:30 – 16:30 | Illustrazione del progetto a cura dell’architetto Lorenzo Noè e relazione sugli Apoidei con Paolo Fontana (Entomologo Fondazione Mach)

16:30 – 17:30 | Interventi di Christian Martinello (presidente della Federazione Associazioni Apicoltori del Trentino), Filippo Posser (flora del territorio) e Nicola Orenpuller (Bee Garden)

17:30 – 18:30 | Presentazione degli elaborati dei bambini dell’Istituto Comprensivo degli Altipiani Cimbri, premiazione e “Di fiore in fiore” letture ad alta voce con Elisa Bort

18:30 – 19:00 | “Il presidio Slow Food dei mieli di Alta Montagna Alpina” con Tommaso Martini, presidente di Slow Food Trentino Alto Adige

19:00 – 20:00 | Aperitivo con degustazione di formaggi, mieli e calice di vino (su prenotazione, 8€)

Per i bambini è previsto un aperitivo gratuito con pane, burro, miele e succo di mela.

Domenica 18 maggio

09:30 – 13:00 | Apertura del Mercato della Terra di Slow Food

10:00 – 13:00 | Beauty Bee Trek a cura dell’Istituto Comprensivo degli Altipiani Cimbri

10:00 – 10:15 | Inaugurazione ufficiale del percorso Bee Trek e taglio del nastro

10:15 – 13:15 | Attività gratuite a rotazione (3 turni, numero chiuso):

Degustazione guidata dei mieli a cura di Elena Belli

Passeggiata per il riconoscimento di piante e fiori con Stefano Mayer

“Pollini-Amo”: piantumazione per le api presso il giardino del Lago di Lavarone

Visita guidata al Museo del Miele con Paolo Fontana

Laboratorio di costruzione di un Bio Hotel a cura di Nicola Orenpuller

IL PERCORSO

Bee Trek è un cammino immersivo che attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Alpe Cimbra, in Trentino. Il percorso parte dalla Madonnina di Folgaria, attraversa paesaggi bucolici dell’area dei Fiorentini, lambisce il Lago di Lavarone, tocca il Museo del Miele e si conclude nel borgo di Luserna.

Lungo il cammino, i visitatori troveranno cartelli esperienziali pensati per rendere l’esplorazione ancora più coinvolgente: questi pannelli, dal tono giocoso e interattivo, guideranno passo dopo passo alla scoperta di curiosità, consigli e semplici gesti che ognuno di noi può mettere in pratica per proteggere la biodiversità.

UN PROGETTO INNOVATIVO

Bee Trek nasce dalla volontà di creare un’esperienza turistica che sia al contempo educativa, coinvolgente e rispettosa dell’ambiente. Il percorso si propone di sensibilizzare i visitatori sull’importanza delle api per la biodiversità e l’ecosistema, offrendo un’opportunità unica di scoperta e apprendimento.

Il progetto è stato sviluppato a partire dal 2022 con la consulenza scientifica di Paolo Fontana, presidente di World Biodiversity Association Onlus, e con il supporto tecnico di WBA Project srl di Verona. Per garantire un percorso accessibile, sicuro e integrato nel paesaggio, ci si è affidati all’esperienza di Lorenzo Noè Studio di Architettura, realtà milanese specializzata in progettazione del paesaggio e mobilità attiva.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e la comunità locale, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso la collaborazione con l’Istituto Comprensivo degli Altipiani Cimbri.

Per informazioni e prenotazioni sulle attività a numero chiuso, è possibile iscriversi direttamente sul sito beetrek.it/eventi.