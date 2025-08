PONTEDILEGNO-TONALE * TURISMO AGOSTO: «NATURA – CULTURA – DIVERTIMENTO – IMPEGNO CIVILE »

08.31 - mercoledì 6 agosto 2025

Agosto, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, risplende di energia, emozione e bellezza. Musica, cultura e spettacolo si intrecciano con gli affascinanti scenari montani per dare forma a un calendario di eventi capace di conquistare ogni tipo di pubblico. Dai concerti all’alba ad alta quota ai festival per dare valore a parole e idee, dalle performance live sui laghi ai momenti di riflessione con nomi di spicco dell’attualità: la montagna diventa così una straordinaria opportunità per vivere la vacanza in modo originale, profondo e partecipato.

Ad agosto proseguono gli eventi del Water Music Festival, la rassegna che, attraverso la musica, con intensi concerti sui laghi di alta montagna, mira a sensibilizzare sull’importanza dell’acqua come bene primario e risorsa da preservare: sarà quello di Valbiolo ad ospitare, domenica 10 agosto, l’esibizione dal vivo di Mirkoeilcane, cantautore romano che si è fatto conoscere e apprezzare negli anni come una delle voci più profonde e sensibili della nuova scena cantautorale italiana.

Un concerto che si preannuncia originale e avvolgente esattamente come l’atto conclusivo della kermesse in programma, sempre al lago di Valbiolo: il Water Music Party. Il grande evento, a ingresso gratuito, prevede ben 5 ore di musica rock, dalle 12 alle 17, tutta da cantare (e ballare) grazie alle diverse band che si alterneranno sul palco. Un’occasione per divertirsi tra tante proposte musicali ma anche per gustare le originali creazioni dei birrifici del territorio. Le informazioni e i dettagli relativi all’evento sono consultabili alla pagina: https://www.pontedilegnotonale.com/it/i-festival-del-ghiaccio-e-dell-acqua/tutto-sull-evento/.

Ad agosto si potrà continuare ad ammirare anche la magia della nascita di un nuovo giorno, scorgendo i primi raggi di sole che spuntano silenziosi tra le vette del Gruppo Adamello-Presanella grazie ad “Alba in quota”. L’iniziativa, che già a luglio ha riscosso un notevole gradimento di pubblico, verrà riproposta per tutto il mese, con 3 appuntamenti. Si inizia giovedì 7 sul Corno d’Aola, a 2mila metri di quota, sulle note dei The Moon. Il 14 agosto la rassegna tornerà invece sul Ghiacciaio Presena, a quasi 3mila metri di altitudine, con il concerto dal vivo dei Good Vibes Acoustic.

E sarà lo stesso ghiacciaio, giovedì 21 agosto, a ospitare il gran finale in compagnia di GnuQuartet. Per partecipare ai concerti in quota non è necessaria la prenotazione. Occorre comunque essere muniti del ticket per gli impianti di risalita, acquistabile presso le biglietterie (Paradiso al Passo Tonale, Valbione a Ponte di Legno) nei giorni precedenti gli spettacoli o direttamente la mattina stessa. Per quelli sul Ghiacciaio Presena, le cabinovie Paradiso e Presena entreranno in funzione alle 5.00, così come faranno le seggiovie Valbione e Corno d’Aola per lo spettacolo del 7 agosto. Per tutti gli appuntamenti, inoltre, c’è la possibilità di acquistare i biglietti di andata e ritorno sullo shop online del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Dal 20 al 23 agosto Ponte di Legno ospiterà la quarta edizione del festival “Il Sentiero Invisibile”, manifestazione culturale che unisce grandi temi del presente a riflessioni sul futuro, con la direzione artistica del giornalista Stefano Malosso. Gli appuntamenti, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgeranno tra il Palazzetto dello Sport e Piazza XXVII Settembre. Il programma prevede tre serate con ospiti di rilievo: giovedì 21 sarà protagonista lo storyteller sportivo Federico Buffa, in dialogo con Claudio Arrigoni della Gazzetta dello Sport per raccontare il lato epico e umano dello sport tra successi e sconfitte.

Venerdì 22 toccherà alla giornalista Giovanna Botteri, che, intervistata da Riccardo Venchiarutti, affronterà il tema “Guerra e Pace, secondo Donald Trump”, offrendo una lettura lucida del panorama internazionale. Infine, sabato 23, sarà la volta dell’analista geopolitico Dario Fabbri, in conversazione con Massimo Tedeschi sull’attualità dei conflitti mondiali e le nuove tensioni globali nel dialogo “Perché il mondo brucia?”.

Ad arricchire la proposta del festival saranno gli aperitivi con le autrici in Piazza XXVII Settembre, pensati per avvicinare il pubblico alla letteratura in un’atmosfera informale: mercoledì 20 con Annalisa Strada e sabato 23 con Valentina Ghetti. La rassegna nasce dalla sinergia tra la Proloco di Ponte di Legno, la Biblioteca Civica di Ponte di Legno e l’Associazione Oltreconfine, con la collaborazione del Comune di Ponte di Legno, della cooperativa Il Leggio, del Consorzio Pontedilegno-Tonale e della Valle Camonica La Valle dei Segni.