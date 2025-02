PATT * AMMINISTRATIVE TRENTO: «SIAMO GIUNTI ALLA FINE DEL TEMPO MASSIMO, LUNEDÌ 17/2 LA NOSTRA SEZIONEDECIDERÀ CHE CANDIDATO SOSTENERE»

10.59 - sabato 15 febbraio 2025

Simone Marchiori – Segretario politico Patt

In merito alle elezioni comunali di Trento e alla scelta del candidato sindaco, la sezione Patt di Trento, in accordo con la segreteria politica provinciale, intende chiarire la propria posizione. Le speculazioni giornalistiche, il toto-nomi, le candidature emerse sui media totalmente prive di fondamento non solo allontanano gli elettori dalle urne, ma contribuiscono alla confusione.

Come Patt ci siamo impegnati fin da subito per cercare il miglior candidato in grado di attuare una visione della città meno ideologizzata e più vicina ai bisogni dei cittadini. Un’idea di città nuova, che possa essere riferimento per le valli senza fagocitarle, una città proiettata al futuro senza ipotecarlo con opere faraoniche e irrealizzabili, una città in cui la montagna sia punto di forza e di sviluppo vero, una città in cui la sicurezza dei cittadini sia al primo posto senza tuttavia lasciare nessuno indietro.

Per vari motivi la ricerca di questo candidato si è protratta più del previsto, ma non viene meno il nostro progetto. Non viene meno neppure la capacità dei partiti e dei movimenti di questa città di poter decidere in autonomia il candidato senza ingerenze esterne. Abbiamo atteso le dinamiche interne dei partiti nazionali, così come quelle dei partiti territoriali.

Ora siamo giunti alla fine del tempo massimo. Lunedì 17/2 la nostra sezione si riunirà e deciderà che candidato sostenere e in che modo presentarsi alle elezioni comunali. Se per quel momento vi saranno passi in avanti degli altri partiti sarà prioritario garantire la tenuta della coalizione. In caso contrario decideremo di conseguenza certi che sapremo comunque rappresentare i cittadini del capoluogo dando loro risposte ai bisogni e alle richieste che avanzeranno.

Giordana Detassis

Segretaria politica Patt Trento