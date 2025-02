CASAPOUND – TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA – VIOLENZA SESSUALE: «SINDACO IANESELLI ALTRO CHE ACCOGLIENZA DIFFUSA, REMIGRAZIONE PER GLI IRREGOLARI»

09.38 - sabato 15 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Violenza sessuale all’Ospedale Santa Chiara, CasaPound attacca il Sindaco Franco Ianeselli: “Altro che accoglienza diffusa, remigrazione per gli irregolari.

Tentati stupri, violenze e degrado: Remigrazione subito!” È questo lo slogan dell’azione di protesta organizzata ieri sera dei militanti trentini di CasaPound Italia in risposta al tentato stupro ai danni di una giovane tirocinante da parte di un 28enne di origine extracomunitaria nei pressi dell’ospedale cittadino.

Quello che stava per accadere fuori dall’Ospedale Santa Chiara a questa povera ragazza è semplicemente il triste e pericoloso risultato di un clima che negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi mesi, ci restituisce la realtà di una città che nonostante le farlocche classifiche sulla vivibilità è sempre più un far west dove a farne le spese sono cittadini e attività commerciali” – attacca Filippo Castaldini, coordinatore regionale di CasaPound Italia.

Le recenti violenze a Piedicastello e in Santa Maria, i quotidiani furti nei negozi, il degrado l’abbandono del centro storico così come le immagini diventate ormai di portata nazionale dalla trasmissione “Fuori dal Coro” di settembre dimostrano che la situazione di Trento non è una percezione come vorrebbe raccontarci il sindaco Ianeselli bensì una situazione ormai acclarata.

Troppo impegnato a parlare di accoglienza diffusa e a riempire la città di ciclabili e ciclobox, il sindaco forse dovrebbe occuparsi maggiormente dei suoi abitanti”. Anche se, a giudicare dalla gestione bypass – conclude la nota – pare ormai chiaro che salute e sicurezza dei cittadini non siano priorità della sinistra cittadina.