PAT * PIL PRO CAPITE: «CHIARIMENTI SULL’INDICATORE PUBBLICATO DA ISPAT» (RIPRESO DA OPINIONE LANCIO ORE 07.24)

20.59 - lunedì 4 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Pil pro capite, chiarimenti sull’indicatore pubblicato da Ispat.

È attesa per giovedì 7 agosto la pubblicazione dei dati relativi all’andamento complessivo del prodotto interno lordo (Pil) in Trentino per l’anno 2024. Nel frattempo, nella giornata odierna Ispat ha diffuso un indicatore riferito esclusivamente al tasso di crescita del Pil reale pro capite per il 2023. Si tratta di un dato calcolato rapportando il Pil reale alla popolazione media.

In base alla stima preliminare Istat, il Pil trentino nel 2023 è cresciuto dello 0,2%, mentre la popolazione è aumentata dello 0,4%. Poiché l’aumento della popolazione è stato proporzionalmente più elevato, il rapporto mostra una flessione del Pil pro capite dello 0,2%.

Tuttavia, è importante sottolineare che Ispat ha recentemente aggiornato la propria stima sul Pil reale 2023, portando la crescita allo 0,7%. La stima precedente era pari all’1,3%, ma è stata rivista alla luce delle nuove serie storiche Istat basate sull’anno di riferimento 2020, che hanno comportato un ricalcolo del quadro complessivo. Applicando questa nuova stima del Pil (+0,7%) al calcolo dell’indicatore, il Pil pro capite per il 2023 risulterebbe invece in crescita dello 0,3%, a fronte di una popolazione aumentata dello 0,4%.

Si precisa quindi che i dati odierni si riferiscono solo al Pil pro capite e non devono essere confusi con le stime sull’andamento complessivo del Pil, che come detto, saranno oggetto del report previsto per giovedì 7 agosto che sarà dedicato alla stima anticipata del Pil 2024, pari a +0,8%, ma che, nei dati in livello, comprenderà anche la stima Ispat aggiornata per il 2023.