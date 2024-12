PAT * CINTE TESINO, CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO: « ULTERIORI 380MILA EURO PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO»

16.16 - sabato 7 dicembre 2024

La delibera proposta dal presidente Fugatti, approvata l’integrazione per il progetto. Cinte Tesino, ulteriori 380mila euro per la caserma dei vigili del fuoco.

Con una delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti la Giunta provinciale ha approvato l’integrazione del finanziamento concesso dalla Cassa provinciale antincendi al Comune di Cinte Tesino per l’intervento di ristrutturazione e ampliamento della caserma e autorimessa dei vigili del fuoco volontari. Le risorse aggiuntive assegnate ammontano a 379.885,48 euro, che si sommano ai 300.000,00 euro già concessi, per un intervento che ha un costo complessivo aggiornato di 679.885,48 euro. Il progetto del Comune prevede l’adeguamento di due diversi siti.

L’attuale sede dei vigili del fuoco nel piano interrato della sede municipale viene ampliata e rivisitata, ricavando spazi riqualificati destinati a garage per i veicoli, sala operativa, sala riunioni, spogliatoi maschile e femminile, uffici. Allo stesso tempo si allarga la vicina autorimessa per i mezzi dei vigili del fuoco che non possono essere ospitati nell’attuale caserma.

Ampliamento caserma vigili del fuoco di Cinte Tesino, sezione di prospetto. “Con il provvedimento approvato, che riguarda i finanziamenti per le caserme e le strutture a servizio dei vigili del fuoco volontari, sono state garantite le risorse anche con le ulteriori variazioni ai progetti delle amministrazioni locali, in questo caso di Cinte Tesino – spiega il presidente Maurizio Fugatti -. L’obiettivo è assicurare il sostegno della Provincia per un intervento che serve a supportare le attività dei vigili del fuoco sul territorio di riferimento e a qualificare ancora di più la caserma come presidio territoriale di Protezione civile”.